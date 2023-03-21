國中國文／語文一點通──有趣的仿擬修辭

「春眠不覺曉，處處聞啼鳥，夜來風雨聲，花落知多少。」是大家耳熟能詳孟浩然的詩作〈春曉〉。然而眼見天氣日漸趨暖，萬物復甦，蚊蟲也開始猖獗啦！於是有人應景加以仿作：「春天不洗澡，處處蚊子咬。夜來巴掌聲，不知死多少？」詼諧有趣，感覺有畫面，讓人不禁會心一笑。

另，也有人模仿劉禹錫〈陋室銘〉寫作〈公僕銘〉、〈學生銘〉，而這些仿照前人文學作品的格式語調之作，或是模仿語句者，就稱為「仿擬修辭」。

讓我們趕快一起來跟著許由老師判別哪些文句是仿擬修辭的運用，若非仿擬又是何種修辭呢？用心學習，也許日後我們也能成為仿擬小高手喔！