老師救救我／some 後面可不可以加單數名詞？

老師最近在回答同學問題時,很常被問到跟 some 有關的用法:

老師您好,這句話:There is some cake in the fridge. 是不是怪怪的呀?為什麼前面用了 some(有些),但是卻是用單數的 be 動詞 is 和單數的名詞 cake?

這句話沒有問題唷!老師這就來說明 some 的用法!

Some 接可數名詞

若以中文的思考邏輯來說,some 後面接複數可數名詞應該很直覺,例如:

Some clouds are gathering. Maybe it’s about to rain.(一些雲開始聚在一起了。可能快要下雨了。)

但其實 some 也可以搭配某些比較特別的單數可數名詞唷!像是 sort、kind、type 這種跟類別有關、比較不精確的字眼,就能以單數的形式出現在 some 的後方。舉例來說:

I guess I have some sort of OCD tendencies.(我猜我應該有某種強迫症傾向吧。)

Can you give me some kind of explanation?(你可以給我個說法嗎?)

Some 接不可數名詞

那麼 some 後面也可以接不可數名詞唷!

There must be some misunderstanding.(一定是有一些誤會。)

I am gonna grab some coffee. Do you want anything?(我要去買咖啡。你需要任何東西嗎?)

Can you get me some tissue paper?(你可以抽幾張衛生紙給我嗎?)

He gave me some useful advice.(他給了我一些實用的建議。)

因此,回到同學提問的問題。在 There is some cake in the fridge. 這個句子當中,cake 因為是不可數名詞,所以可以直接放在 some 後面沒問題喔!

Some 的進階用法

那麼,some 還有哪些不一樣的意思與搭配方式呢?我們一起來看看吧!

(=a large amount / number of)

除了「一些」的意思之外,some 其實還可以指「很多、大量」唷!來看一些例子:

It has been some years since I graduated from college.(我大學畢業很多年了。)

I haven’t eaten for some time. Gonna order takeout.(我很久沒吃東西了。我要去叫外送。)

(=about, approximately)

如果 some 接在數字的前面時,則要解釋成「大約」的意思唷!

Some 100 people died in that accident.(大約一百人在那場意外中罹難。)

The remains of Pompeii were buried underground for some two thousand years.(龐貝遺跡被埋在地底約兩千年。)

今天的【老師救救我】就到這邊,希望大家都有對 some 的用法更熟悉一點唷!

