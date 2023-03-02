富士通AI感測技術助拳 台師大分析體操選手精準動作

國立台灣師範大學致力於運動科學研究，今（3/2）與日本富士通公司舉行合作研究記者會，師大將運用富士通的AI感測技術與骨骼辨識處理技術，建置在台師大體操館，將結合運動與ICT，藉由人工智慧建立體操選手的3D動作資料，輔助體操選手訓練和比賽。

台師大副校長李忠謀、台灣富士通董事長遊口証今日代表出席合作研究記者會。台師大表示，本次攜手日本富士通公司，將富士通的AI感測技術與骨骼辨識處理技術建置於師大體操館，並由日方派遣專業技術人員，雙方進行14天交流，分析運動員精準動作、智慧場館優化與AI運動科技人才培育目標。

師大運動休閒與餐旅研究所教授陳美燕表示，行政院於2022年提出「台灣運動Ｘ科技行動計畫」，計畫為期五年，並以Sports Everywhere為願景，希望提升頂尖選手的競技能力、擴大國人運動風氣，進而帶動運動科技產業發展，這次台師大合作案則為其中一項子計畫。

陳美燕談到，目前科技多用於轉播和觀賽上慢動作影像回放，或使用「多鏡頭3D回放系統」，將攝影機架設於多個機器人平台設置於體操比賽場館，快速產生3D回放片段，提供觀眾不同角度慢鏡頭觀賞享受。

但陳美燕指出，國內尚未將高科技技術運用於體操運動，然而為培育優秀運動員和運動科技人才，勢必需將人工智慧AI導入作為體操運動員訓練及比賽的輔助工具。本次和富士通合作的研究內容即包括將AI用於計分偵測，由富士通提供器材設備，於台師大體操館提供運動員測試使用，期間派專業技術人員協助設定器材環境和相關操作、說明、蒐集數據。