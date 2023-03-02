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生活英文／這十種難相處的人 用英文怎麼說？

聯合新聞網／ 希平方

不論是在生活中還是職場上，相信大家都有遇過不太好相處的人。那不太好相處的人其實也有很多種，來看看要怎麼用英文來描述這些人吧！

rambler 話很多又沒重點的人

這種人講話沒重點，過度描述一些不相干的細節。那動詞 ramble 其中一個意思就是「鬼扯、胡謅」。

interjector 愛插嘴的人

這種人總是不等別人話講完就插嘴，很不尊重人。那 interject 就是動詞「插話、打斷別人說話」的意思。

vacillator 優柔寡斷的人

這種人會一直改變想法，原本說要喝路易莎，過幾秒又想喝星巴克，走到星巴克又不想喝咖啡了。那 vacillate 就是動詞「猶豫不決」的意思。

backstabber 背地裡講壞話的人

字面上是從背後捅別人，其實就是指在背後說人壞話的人。

maverick 特立獨行的人

通俗一點就是怪人，這種人做事有一套自己的方法，至於成果好壞就另當別論囉。那這個字的由來是以前德州有個農夫，名為 Samuel A. Maverick，他堅持不在自己的牛身上烙印編號，特立獨行。

promise-breaker 不遵守約定的人

有些人常常無法遵守約定，像是說要請你喝飲料，卻從來沒請過，就可以說是 promise breaker。那要表示「違背約定」則可以說 break a promise。

whiner 愛抱怨的人

這個字可以用來指愛哭愛鬧的小孩子，也可以用來指愛抱怨的成年人。那 whine 這個動詞的意思就是「抱怨、哀號」。

know-it-all 好像什麼都懂的人

這種人覺得自己什麼都懂，覺得自己比其他人都聰明，完全聽不進別人的意見。

nitpicker 愛挑毛病的人

如果是工作就算了，有些人在生活中也很喜歡到處挑毛病，相處起來就會很累。

sidetracker 愛轉移話題的人

有些人聊天或開會的時候，常常會突然轉移話題，原本的話題就不了了之了。那動詞 sidetrack 意思就是「轉換話題」。

學會這些字後，在背後說別人壞話時就可以精準地用英文表達囉！

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