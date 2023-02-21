好讀周報／兵馬俑甬道曾被挖過 項羽想一探秦始皇墓究竟？

文／記者陳政錄

位於陝西的秦始皇陵兵馬俑1號坑，歷經長達13年的第3次發掘，近日公布重大考古發現，除了有新發現陶俑220餘件，和大量陶馬、戰車與兵器外，還揭露兵馬俑坑的甬道曾被人開挖過。大陸專家判斷與投降項羽的秦兵有關，側面對應了史書上關於項羽曾嘗試挖掘秦始皇陵的記載，在陸網引發熱烈討論，有網友搞笑留言說，「老祖宗挖了老祖宗」。

●史上第一座 陵寢宏偉 設計完善

秦始皇陵位於西安市中心以東31公里的臨潼區驪山，占地超過56平方公里，是中國歷史上第一座規模宏大、設計完善的帝王陵寢，主要分為陵園區和葬區兩部分，仿造秦都城咸陽布局，有數百座陪葬墓、陪葬坑等，包括兵馬俑坑。隨著考古技術進步，中國大陸近年持續對其展開考古挖掘工作。

近日，陝西省文物局召開「2022年度陝西重要考古發現」，共發布了蔣劉遺址、太平遺址、神木石峁遺址等11項重要考古發現，也包括秦始皇帝陵兵馬俑1號坑的第3次發掘成果。

據中新社報導，秦兵馬俑陪葬坑是秦始皇帝陵園外圍的1組大型陪葬坑，其中1號坑面積最大，平面呈長方形，按照排列密度估計，全部發掘後可出土陶俑、陶馬6千多件。

●3挖1號坑 了解軍陣排列規律

在2009年至2022年，中國大陸對1號坑進行長達13年的第3次正式挖掘，挖掘面積約430平方公尺，根據成果發布，此次共清理出陶俑220餘件，陶馬16匹；戰車4乘、鼓2處、鼓槌1處、漆盾1處、籠箙3處；兵器柲多處、弓弩箭箙多處；發現車馬器、兵器、生產工具等，共計近千餘件（組）。

在發掘新文物的同時，據秦始皇帝陵博物院研究員申茂盛說明，他們還取得一些重要發現、新認識，譬如在俑的等級與軍陣方面，明確了特殊俑的職能，初步了解軍陣的排列規律。在車屬遺跡方面，清理出籠箙等遺跡，並判定其為車配置裝納雜物之器，並非之前認為的馬槽。在武器裝備方面，認為俑坑內的長兵器主要為鈹與戟；短兵器分辨出兩種青銅劍有等級上的區別；遠射兵器解決了檠木的使用問題；防護設備清理出俑坑中第一面盾牌；指揮設備清理出鼓與鼓槌。

1號坑第3次發掘發現的將軍俑。（圖／騰訊網）

●雙臂單獨做 陶俑驅幹做好再黏

此外，通過考古發掘，認為俑的雙臂單獨製作，待陶俑軀幹完全製作好後進行兩次覆細泥，細部雕飾包括鎧甲已完成後才黏接雙臂，搞清楚了陶俑的製作程序。彩繪保護與文物修復也有了新的突破，截至目前已修復陶俑約140餘件。

值得注意的是，申茂盛還說，此次考古發掘顯示，甬道被人挖開過，推測有人利用甬道進入俑坑。

他進一步指稱，能夠利用甬道進入俑坑進行破壞的人，一定是參與了俑坑修建的人，「聯想投降項羽的秦兵，這些人在接受了項羽的指令來破壞的話，一定是輕車熟路」，所以，「甬道跡象可為項羽破壞秦始皇陵園和兵馬俑坑提供一個非常有力的佐證。」