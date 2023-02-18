閱讀數學／哈佛數學系睽違六年的女教授(上)

「我知道榜樣有多重要。在看不到某種職業的榜樣時，大部分的人可能很難想像自己進入這個職業的樣子。」

日裔美國數學家威廉斯（Lauren Kiyomi Williams）期待有更多女性學者能因為她的決定，也為自己勇敢一回。於是，她應哈佛大學的邀約，前往沒有任何女教授的數學系教書。威廉斯從小熱愛閱讀跟寫詩。晚上不睡覺，就窩在被子裡偷偷點燈看書，結果把床單燒出一個洞來。她也嘗試寫過幾篇奇幻小說，夢想著將來能成為一位作家。是的，到目前的劇本裡，數學都還沒登場。

直到小學四年級，威廉斯參加一場數學競賽，出乎眾人意料地獲勝並受到肯定後，她的數學才開始進步。16歲那年暑假，威廉接觸到「組合數學」領域，發現數學充滿魅力，進而產生想探索數學的狂熱。她發自內心的想：

「能夠搞懂從來沒人理解的新概念，這個想法簡直酷斃了！」

§跨足物理界

這位女同學從此愛上數學，後來就讀哈佛大學、麻省理工學院。她最有興趣的研究領域，是組合數學中的「格拉斯曼流形（Grassmannian）」。許多人可能是第一次聽到這個領域。的確，這相對來說是一個比較少人投入的數學領域。但威廉斯不認為研究熱門議題，才能證明自己的能力。威廉斯這麼說：

「我有點不喜歡和其他人為了同一個目標相互競爭的感覺。」

2009年，威廉斯成為加州大學柏克萊分校的博士後研究員，意外發現有位研究波的物理學家在研究中引用她的論文。兩人牽上線後，物理學家發現威廉斯的研究並不只是純數學上的發現，在分析海嘯的波形時也能派上用場。於是兩人合作，讓數學成為物理研究背後的重要推手。

（未完待續）

本篇文章與數感實驗室朱倍玉共同完成。