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國中數學／計算酒精濃度 自製消毒酒精！

聯合新聞網／ 力宇教育

自從疫情爆發後，口罩和75%消毒酒精成為人人家中必備物品，但在疫情剛爆發時，除了口罩，酒精也陷入搶購潮，導致酒精產量供不應求，使民眾必須買95%酒精回家自行稀釋，但是怎麼才能調出介於70%至78%的消毒酒精呢？

其實很簡單，只要在100ml的95%酒精溶液中加入25ml的純水就可以調出76%的消毒酒精，或是在79ml的95%酒精加純水稀釋到100ml，就可調製成100ml的75%消毒酒精液，那在沒有測量工具的情況下，你也可以用4(95%酒精)：1(純水)的比例將95%酒精稀釋為76%消毒用酒精唷！

那如果想調出其他不同濃度的酒精該怎麼辦呢？就讓我們跟著力宇教育的李熙老師來了解遇到濃度問題時該怎麼計算吧！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中數學一下課程

https://ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10485

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【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

酒精 疫情 升學 學霸 力宇教育

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