我與素養的距離╱國境開放衝一波─舊金山在地漫遊【灣區篇】

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。延續之前，克里斯‧李帶著大家漫遊舊金山，終於來到最後一集，這次要介紹的是騎腳踏車遊灣區。讓旅遊作家克里斯‧李來告訴你舊金山大橋的歷史，以及要如何逃出惡魔島，順便了解一下中國城的噹噹車是如何運行的，還有欣賞美麗的繡球花道唷！讓我們出發吧！