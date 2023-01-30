好讀周報／狗狗也能捐血！牠7年來貢獻19次 拯救無數毛孩性命

文／記者劉星君

犬、貓也能成為熱血勇士！現代人重視毛小孩，毛小孩健康產業成為發展趨勢，當狗貓遇重大意外、大量失血、腫瘤、生病等問題時，急需捐血拯救生命，國立屏東科技大學於2016年成立全台首座獸醫輸血醫學中心的公益動物血庫，秉持「健康的動物可以捐血幫助牠們的同伴」，鼓勵飼主們帶著健康毛孩們挺身而出，招募146名合格捐血犬貓，捐血次數達493次，高市消防局、屏東縣消防局的搜救犬也是捐血的勇士之一。

成為理想的捐血犬有年齡限制1歲到8歲，體重20公斤以上，中心有一個元老級捐血犬「泡麵」，今年9歲退休，「泡麵」的主人是2016年在寵物展認識屏科大獸醫輸血醫學中心，從2016年10月至退休前共捐血19次，拯救許多因疾病、手術需要血的狗狗，7年來「泡麵」的主人總不畏風雨，帶「泡麵」來捐血。

屏科大獸醫輸血醫學中心主任蔡宜倫說，看著「泡麵」的主人從懷孕時帶著「泡麵」捐血，到男孩生下來後，帶著「泡麵」捐血來時，孩子們也在一旁，畫面讓她很感動，「泡麵」雖因為年齡限制不能捐血，主人主動改為捐錢，行動支持。

要成為捐血犬貓，有嚴謹的報名資格與健康調查，狗貓捐血必須1到8歲，狗的體重20公斤以上，貓的體重要4公斤以上，定期疫苗接種等，經過初步篩選了解醫療病史，捐血要做完善動物健檢，捐血約3個月一次。

薩摩耶犬「椪餅」1歲多，第二次來捐血，「椪餅」淡定地坐在獸醫師前面，在工作人員協助下維持固定姿勢，狗狗捐血時是清醒的，個性要很穩定，接著獸醫師在脖頸部位找血管，會先在採血部位剃毛，接著用3種不同的消毒液在皮膚表面輪流各消毒3次，一共消毒9次，避免入針時表皮病原進入體內與血袋中。

薩摩耶犬「椪餅」1歲多第二次捐血，主人（右一、右二）都很認同屏科大獸醫輸血醫學中心理念。記者劉星君／攝影

「椪餅」主人郭柏辰是動物藥商業務，當初帶椪餅來屏科大動物醫院看關節，從中知道捐血犬計畫，帶著椪餅來捐血，剛好椪餅的體重也有達到標準。他說，椪餅的個性溫和、不怕生，捐血完後，回家睡了一覺起來，沒有太大變化。

蔡宜倫強調，捐血過程的消毒是很嚴謹，不能讓健康狗貓因捐血反而影響健康。

捐血時，狗狗的一次捐血量是250ml，抽血時會發幫浦產生負壓，溫和地加快血液流速，確保紅血球不會破裂，同時避免血液凝集；貓咪捐血量是45ml，以針筒輔助血液流動即可。

捐血後，血品製作與保存相當謹慎，蔡宜倫說，血液中各種成分的保存溫度與時間不同，需採血後8小時內，使用血袋專用離心機將採集好的血液離心後分離成各種血品保存。各種血品也需不同血庫設備。一般家用與實驗室冰箱是不可用來儲藏血品的。

血品包裝溫物維持4度，參考人類醫療血品運輸時的包裝方式，確保運輸途中能夠維持血品的保存溫度，避免溫度劇烈變化成紅血球破裂。