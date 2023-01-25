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生活英文／中文有北車、永豆 英文也有簡稱ppl、w/！

聯合新聞網／ 希平方

大家是簡稱派還是全稱派呢？像小編平常就很愛說一些像是北車（台北車站）、永豆（永和豆漿）的簡稱，常常被朋友瞪XD

那其實英文中也有很多簡稱唷～大家可以先看看以下對話，猜猜看訊息中套底色的簡稱是什麼意思吧！

這些縮寫是什麼意思？

ppl

ppl 是 people「人們」或者 peeps「朋友們、大家」的簡稱，這是社群媒體上很常見的縮寫，打字給朋友時也很好用哦。舉幾個常見的例子給大家：

Okay, ppl, let’s meet at the McDs after school.（好了大家，我們放學約麥當勞喔。）

You know, ppl here are so chill.（這邊的人都很放鬆。）

不過要注意一下，ppl 是非正式的用法，可別傳給長輩或上司喔！

w/

w/ 是 with 的縮寫，這個來由已經不可考了，不過這是一種很常見的速記（shorthand）方式，不管是臨時寫便條或傳訊息都很好用唷。相反地，without 也有簡寫方式，會寫成 w/o，很有趣吧！

Wanna go grab a coffee w/ me?（要跟我去喝杯咖啡嗎？）

I’ll be w/ my grandma this weekend.（我這週末會陪外婆。）

那 w/ 和 w/o 一樣是非正式用法喔！

tbh

Tbh 是片語 to be honest 的簡稱，意思是「老實說」，句首句尾都可以放，表達意見時很常用唷！我們直接看例句：

I really don’t care tbh.（我真的不在乎，老實說。）

Tbh, I don’t think this will work.（老實說，我不覺得這招行得通。）

EOD

最後這個縮寫很常用在公司內部。EOD 是 end of day 的縮寫，直譯是「一天結束的時候」，那其實就是「下班前」的意思。通常會搭配 by，寫成 by EOD。例如：

Send the minutes to me by EOD.（下班前把會議紀錄寄給我。）

不曉得大家有沒有把這幾個縮寫都記起來呢？最後再用圖片複習一下吧：

延伸閱讀

1.【生活英文】『CC』、『PM』這些英文縮寫是什麼意思？

2.【英文縮寫】e.g. 和 i.e. 到底差在哪？

3.【NG 英文】『聖誕快樂』英文縮寫到底要用X’mas 還是 Xmas 呢？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

英文 台北車站 希平方

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