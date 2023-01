生活英文／中文有北車、永豆 英文也有簡稱ppl、w/！

大家是簡稱派還是全稱派呢?像小編平常就很愛說一些像是北車(台北車站)、永豆(永和豆漿)的簡稱,常常被朋友瞪XD

那其實英文中也有很多簡稱唷~大家可以先看看以下對話,猜猜看訊息中套底色的簡稱是什麼意思吧!

這些縮寫是什麼意思?

ppl

ppl 是 people「人們」或者 peeps「朋友們、大家」的簡稱,這是社群媒體上很常見的縮寫,打字給朋友時也很好用哦。舉幾個常見的例子給大家:

Okay, ppl, let’s meet at the McDs after school.(好了大家,我們放學約麥當勞喔。)

You know, ppl here are so chill.(這邊的人都很放鬆。)

不過要注意一下,ppl 是非正式的用法,可別傳給長輩或上司喔!

w/

w/ 是 with 的縮寫,這個來由已經不可考了,不過這是一種很常見的速記(shorthand)方式,不管是臨時寫便條或傳訊息都很好用唷。相反地,without 也有簡寫方式,會寫成 w/o,很有趣吧!

Wanna go grab a coffee w/ me?(要跟我去喝杯咖啡嗎?)

I’ll be w/ my grandma this weekend.(我這週末會陪外婆。)

那 w/ 和 w/o 一樣是非正式用法喔!

tbh

Tbh 是片語 to be honest 的簡稱,意思是「老實說」,句首句尾都可以放,表達意見時很常用唷!我們直接看例句:

I really don’t care tbh.(我真的不在乎,老實說。)

Tbh, I don’t think this will work.(老實說,我不覺得這招行得通。)

EOD

最後這個縮寫很常用在公司內部。EOD 是 end of day 的縮寫,直譯是「一天結束的時候」,那其實就是「下班前」的意思。通常會搭配 by,寫成 by EOD。例如:

Send the minutes to me by EOD.(下班前把會議紀錄寄給我。)

不曉得大家有沒有把這幾個縮寫都記起來呢?最後再用圖片複習一下吧:

