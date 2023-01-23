以閱讀搶得先機！春節書單理財、轉運通通有 讓你「兔」飛猛進上工迎好年

即將到來的兔年，會讓我們聯想到陪伴嫦娥長居廣寒宮的忠心玉兔，兔子給人機敏、溫馴的形象。若從說文解字來看：兔，獸名，像距後其尾形。兔字應是依照兔形造字的象形字，在東方它是吉祥的神獸，在西方則是和彩蛋一起出現的幸運物。

新年不只要貼上紅色春聯，傳遞好運到的祝福，也會給出祝福紅包，祈願親友健康、平安的心意。所謂新年新希望，凡事都要歸零重整，藉由兔字的「諧音梗」，分享怡慧老師「六六大順」書單，祝福大家六兔報喜、生活燦爛、運勢長紅，兔年以閱讀搶得先機，擘劃與眾不同的新年！

一福、做好完善計劃：鴻兔大展、步步高升

過去一年是不是有種做事卡卡、壓力爆表、心情煩悶的時刻，若能事先運用理性邏輯規劃年計畫、月規劃、周排程、日檢討，把發散的想法經過縝密的整理，找到突破慣性思維的方法，搶先找到契機，就能提高做事效能，創造新局，讓我們在兔年無論讀書、工作都大展長才、順遂達標，日日「鴻圖大展」，天天步步高升。

推薦書單： 整理想法的技術：讓你避免腦袋一片混亂、語無倫次的13項思緒整理工具 大人學選擇：成熟大人的獨立思考術 逆思維：華頓商學院最具影響力的教授，突破人生盲點的全局思考

二福、規劃優質理財：錢兔似錦、年富財旺

當我們期待「財富自由」的時刻盡快到來，卻為這個目標做了哪些重要的規劃？真正的理財智慧，不只是存款數字的提升，更重要的是，你從理財學會的人生道理、生活智慧，以及利他助人的理財觀。趁著錢兔似錦的初始，無痛投資、有感增值，「讓流出去的錢自動流回來」，讓自己不只內外富足，也能快樂工作，優質理財，讓自身資產輕鬆增值，迅速上揚！

推薦書單： 松浦彌太郎：我對投資的想法：如何讓金錢喜歡你？不用太多錢就有豐富生活的投資提案。 小資向錢衝！：樂活大叔的投資問答室，6步驟穩穩賺，賺久久！ 變身少年巴菲特 培養財富創造力

三福、有效超前學習：兔飛猛進、學力升級

當線上、實體學習並重時代，如何運用3C學習，並搭配大腦學習模式，讓自己在分心與不分心的時刻，都能學習ing。尋找值得追隨的學習強者，讓他手把手地教導你學習的秘訣，從個人興趣到主動學習，逐步提升學習動機與樂趣，接著能夠運用圖像、閱讀策略，產生高層次的理解。卓別林說：「如果你總是低著頭，那麼你永遠無法看見彩虹。」新的一年盡快找到對的方法學習，讓自己學習突飛猛進，看見學習躍進之後，升級的自己。

四福、打造善意人生：兔來運轉、好運日增

馬丁路德金恩曾說：「人的一生最長久也最迫切的問題是：你為其他人做了什麼？」推廣閱讀利他不遺餘力的楊斯棓、吳家德、愛瑞克，他們都身體力行甚麼叫無私奉獻、大愛助人，還有，安得烈慈善協會執行長羅紹和，他要我們作暗室裡的光，讓我們隨時給身邊的一點光、一個希望，當我們願意捲起袖子助人的同時，我們才發現自己的富足，助人其實是利己，所有的祝福最後都回到自己的身上，而且複利回歸。因而，讓自己兔來運轉、好運日增的方法就是從此刻起，一起邁向正念、利他的旅程。

推薦書單： 創運思維 有溫度的人——羅紹和的生命成長與慈善之路 我們身上有光：照亮不確定的時刻

五福、培養良好習慣：揚眉兔氣、事事如意

在疫情動盪的時刻，如何讓自己從心開始，找回自信有光的一年？建議大家能從建立習慣開始努力。人生的成功其實是由微小的好習慣累積而成，從發現自己到肯定自己，甚至開發自己，都需要從培養一個身分認同的習慣。當你願意主動積極，就能改變他人，當你願意全力以赴，就能創造雙贏人生，當你願意培養同理心，就能化解衝突。

推薦書單： 別對每件事都有反應：淡泊一點也無妨， 活出快意人生的99個禪練習！ 原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則 與成功有約：高效能人士的七個習慣

六福、設計旅行路線：動如脫兔、新程逍遙

所謂「小隱隱於野，大隱隱於市」，走路、散步不只能讓一個人慢下來，也可以讓大腦趁機休息、恢復能量，窺見綺麗的風景。旅行可以讓緊張的生活，找到充電愉悅的全新場域，無論是自然環境抑或是人文景觀帶給我們快速療癒的身心平衡與平靜。新的一年，為自己設計一段抗鬱幸福旅程，打開五感去連結出走的快樂新程。動如脫兔的一年，就等待你設計一段有愛的微旅行，讓自己開拓視野、心靈飽滿之後，重回工作現場，必能提升工作品質、回歸正向的鮮活人生。