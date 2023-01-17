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假期閱讀逆思維(上)／趁寒假投資自己！學習工作、自我探索都受用 6本精選好書一次看

聯合新聞網／ 宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）
寒假將至，宋怡慧主任精選6本好書，從學習、自我探索，詩選到散文集，涵蓋各領域的選書，讓你假期不書荒。示意圖／Ingimage
寒假將至，宋怡慧主任精選6本好書，從學習、自我探索，詩選到散文集，涵蓋各領域的選書，讓你假期不書荒。示意圖／Ingimage

寒假將至，如何突破過往人生盲點，找到提前布局的新生活，讓我們可以重新思考學習、做好內在價值的自我提問，甚至從桌上的餐食到夜晚的月光閃閃，都能是一日靜好的祝福。從台灣詩選到西方奇幻小說，不只給假期生活浪漫的心緒，也啟動我們奇幻想像的空間。不要忘記作夢的權利，也要務實地找到逐夢的方式，趁著新年做好計畫、打造好習慣，跟著萬維剛打造佛畏系統，以及陶德．羅斯破除集體錯覺。同時，追隨村上春樹聆聽爵士與古典交織的曲韻。因為閱讀而走在有光的世界，讓我們學會愛自己與他人的訣竅，相信2023年的長假會是我們大躍遷的美好日子。

《從讀書到考試，你可以更好》

如果你讀書讀累了，何不打開一部談讀書法的影片，想一想它為何可以累積點閱超過 800 萬次？粉絲的回饋為何會超過上萬則？或許，有許多我們可以用來改變自己學習的訣竅。不過，看完影片總有點意猶未盡的感覺，在強大粉絲敲碗企盼下，這位超強的學習者未秧果然把影片中的精華擴展為文字，還找來神隊友湛樺一起強強聯手，寫下學霸如何學習、如何讀書、如何做好心理素質的獨家學習私房密技。書中的7大正念核心，不只打造「學習正循環」，也讓學習者建立讀書的自信——從動力到效能；從對策到獎賞，這套自動化的回饋系統，個人認為十分符合正向心理學家米哈里•契克森米哈伊（Mihaly Csikszentmihalyi）說過的心流體驗。

闔上頁扉，你會驚艷兩位年輕作家從學習筆記到學習策略，不只提綱挈領地解決學習痛點，還能讓你能用對的方式學習，達到學習的「心流」境界。原來，自己不是不愛學習，只是一直沒找到好方法而已。

《1日1問的答案之書》

讓每天十秒鐘的自我提問成為早晨的習慣，藉由「提問、思考、書寫」，你的人生就會大不同。作者每天替自己設計一道問題，反覆回答，養成和自己對話的習慣，了解自己、活出自我。他稱這些問題微魔法提問，生日當天提問，正向提問力量更強大。以我為例，在我的誕生日，我會問自己：你想為自己投資什麼？作者提到回答問題的兩大原則，一是不要否定你的答案；二是答不出來，也是正確答案。例如，什麼樣的全新開始，是你衷心所求？作者會提供暖心小語來替讀者打氣，讓我們習慣藉由內在對話，有機會進行深思與改變！

《餐桌上的人間田野》

莊祖宜的第二本典藏食譜，在千呼萬喚下出版了。面對疫情襲來的日子，如何以純粹之心為家人作出人間有味的餐食，透我20組套餐、6道單品，分享無法自由移動的時刻，如何透過菜餚的手作，讓自由之心在餐桌重現？一如張大春的題字『人間田野』，看似小小的廚房卻是祖宜想像田野四海的大大延伸。無論外面的世界如何變動，家中餐桌的日常，卻是歲月靜美的內在安頓，和家人一起品啜餐食的生活，是溫暖靜謐、甜美優雅的時光。當菜餚上桌，我們的心不再迷惘，「食」在好滋味正意涵對家庭的愛語對世界的企盼。

一道道佳餚，穩定了自己，也守護了家庭。

《月亮是夜晚唯一的光芒》

不朽2021年的散文集，她笑稱自己都在晚上寫作，因此她的作品應稱為「夜記」，既然是夜記，他想要紀錄的是屬於自己的月亮。月亮沒有太陽那麼明亮，卻也可以引領自己前行。全書分為四個章節，從〈陰晴圓缺〉到〈聚散有時〉，與讀者分享有失必也得，聚合離散就是尋凡人間直的紀錄的自己。從〈悲喜自渡〉到〈四季更迭〉，每個時光都有存在的意義。一如作者說的：在心裡造就一個叫「月亮」的地方，這個地方可以承載我所有的心事，也可以存放我所有的迷思。遺憾的、錯過的愛與情，在不朽的文字微光中，漸漸地倚光閃亮起來。

《2021臺灣詩選：年度詩選四十週年》

在後疫情時代，主編林達陽提到：希望這本詩選除了能得到寫詩的創作者們認可，也嘗試能打動詩人以外的文學愛好者？憑藉愛詩的初衷，精心挑選75位跨世代、跨領域詩人的詩作，讓我們行旅在不同時代與地域的美麗詩句裡，得到生命溫柔的慰安。身處燦亮與幽微的時光交界，因為詩，我們在困頓的生活裡，看見愛、尋到力量；因為詩，我們擁有生命的熱情，綻放人生璀璨之光！因為生命有詩，我們看見熾熱的感情在遠方。

《善惡魔法學院：雙城崛起》

作者蘇曼．查納尼（Soman Chainani）營造一個超時空的世界，讀者跨越現實的界線，自由自在地隨著劇情起伏，進行一場未知、奇幻的魔法冒險。幾段似是而非、難以抉擇的情節，真是扣人心弦極了。當你開始猶疑－－象徵光明的地域真的沒有暗黑嗎？你以為的善良其實是惡意，兄與弟在魔法學院面臨的諸多考驗，不也我們正經歷的現實與人生的挑戰嗎？你可視它為《善惡魔法學院》系列作品的前傳，當成故事的楔子來腦補，也可以當成系列小說的精采延伸。看似驟起的生命磨難，其實正是一個人通往勇敢、真誠、珍惜自我的旅程，每一章節都淬鍊真實世界的我們，讓我們一步步地更接近自己真實人生的美好模樣。

《你的夢想可能有點風險》

作者六指淵本名陸子淵，他說自己是因為不服輸，才意外踏入影片特效的世界。他寫書的初心不是要寫心靈雞湯文，而是要讀者認清事實、突破自我，找到探索夢想，邁向自主學習的渠道。他認為書是一種很好的載體，能告幫助正處於低潮的讀者，找到改變的方式。年輕的動畫特效網紅，年僅25歲，就擁有一個超過20萬網友訂閱的YouTube頻道，更是希克斯股份有限公司的創辦者，最特別的是，他所有的特效能力都靠「自學」而成。書中提到成功關鍵的六個「三秒特效」，以及六式夢想評估表，不僅實用，也讓讀者在其引導下，輕鬆找到屬於自己的人生版本，讓你的人生過得更多元且富足。

延伸書單

《誰都可能呼攏你，但是數學不會》

《更快樂的1小時：UCLA爆紅的時間幸福學，教你聚焦於最重要的事》

《大腦不思議：圖說腦科學發展的神奇時刻》

《怪奇事物所2：這世界不只很怪，還很可愛！》

《工頭堅的龍馬之旅：從高知到北海道，尋訪坂本龍馬的足跡》

《貝之火：喚醒純淨初心的奇幻旅程——宮澤賢治的動物童話》

《火柴人圖解大全：超有梗、好簡單、最靈活的視覺溝通工具，盡情享受表達的樂趣》

《青鳥》

《除了自己，成為不了別人：不必變強，只要獨一無二。向邊緣生物學習「個性化」的生存秘密！》

《有溫度的人——羅紹和的生命成長與慈善之路》

《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》

《52赫茲的鯨魚們》

《歡迎搭乘轉運計程車》

《只工作、不上班的自主人生》

《你的不快樂，是花了太多時間在乎，不在乎你的人和事》

《變身少年巴菲特 培養財富創造力：學校沒教的22堂理財課》

《島讀臺灣：旅行時，到書店邂逅一本書！》

《我是對的！為什麼我不快樂？：終結煩煩惱惱的幸福密碼》

《小鳥小哲學：重拾平衡、找回生活餘裕的22堂課》

寒假 自主學習 學霸 理財 村上春樹 詩人 夢想 閱讀

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