圖表看時事／日本銀行調整貨幣政策 一表看日圓匯率浮動

日圓強勢反彈，便宜日圓沒了？日本銀行（日本央行）總裁黑田東彥昨宣布調整日銀殖利率曲線控制計畫，導致日圓急遽升值。市場解讀，日銀已「跨出第一步」，趨勢上日圓將開始反轉，明年日圓兌美元可望重返一二五大關；但專家建議，旅遊換匯需求仍以分批買進較穩健。

匯銀主管說，日銀把公債債殖利率可控制的範圍擴大，市場解讀日本貨幣政策將不如過去寬鬆，若後續日本通膨若沒有明顯下滑、未降至百分之二的通膨

至於日圓是否已經反轉？外匯交易員說，趨勢上日圓的確開始反轉，日銀也不希望日圓貶值太多，目前市場開始看多日圓，年底的耶誕假期，日圓應會先觀望盤整，明年日圓將維持偏升主軸，後續可望升回一二五關卡。