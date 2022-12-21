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圖表看時事／日本銀行調整貨幣政策 一表看日圓匯率浮動
日圓強勢反彈，便宜日圓沒了？日本銀行（日本央行）總裁黑田東彥昨宣布調整日銀殖利率曲線控制計畫，導致日圓急遽升值。市場解讀，日銀已「跨出第一步」，趨勢上日圓將開始反轉，明年日圓兌美元可望重返一二五大關；但專家建議，旅遊換匯需求仍以分批買進較穩健。
匯銀主管說，日銀把公債債殖利率可控制的範圍擴大，市場解讀日本貨幣政策將不如過去寬鬆，若後續日本通膨若沒有明顯下滑、未降至百分之二的通膨
至於日圓是否已經反轉？外匯交易員說，趨勢上日圓的確開始反轉，日銀也不希望日圓貶值太多，目前市場開始看多日圓，年底的耶誕假期，日圓應會先觀望盤整，明年日圓將維持偏升主軸，後續可望升回一二五關卡。
此外，根據台銀牌告現金賣出匯價，昨天盤中日圓賣出匯價重返○點二三字頭，收盤已升回○點二三五三元，創近七個月新高匯價，民眾日圓換匯價格與先前有不小落差。交易員建議，民眾有換匯需求還是建議分批為主，不宜一次全換。
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