108課綱／師授學習歷程檔案書寫3策略 「三色卡」帶高中生玩中找志願

面對學習歷程檔案的心態

通常剛進入高中的孩子，對於為什麼要學習？如何學習？學習什麼？普遍都很茫然。會茫然是必然，當我們對於尚未認真思索的議題，必然會說：不知道、沒想到。通常，先用調整心態來他們聊聊：學習如果和打電玩一樣好玩，每個人應該會愛上學習吧！偏偏學習常常和孤獨，每個人的學習能力、範疇其實差異很大，不像手遊可以揪團，互相助攻。如果，我們再進一步試著把學習和打電玩作連結一下：

手遊之所以令人著迷，是因為有趣。如何讓學習變有趣一點？讓遊戲和探索的元素進入學習的歷程，同時，讓學習變得簡單容易、目標明確，一如電玩的每個關卡，都可以讓玩家自由主控，甚至設定好每個關卡的目標難度。

學習的歷程，如果可以做好目標管控，讓學習任務變簡單，學習的難度是慢慢升級的，會不會讓學習的挑戰更聚焦。同時，學習完成後的立即獎勵，也必須要設定學習過關寶物、獎勵機制等，讓每次的學習變得更親近學生的生活與日常想像。

從三色卡片來找學習的意義

我會讓學生先拉長學習的時間軸，試想三年後，你想讀什麼科系？這個科系需要哪些知識、能力、態度？科系與工作之間又有甚麼正向的連結？天馬行空地發想，再把個人的興趣、專長，還有特別專注的事列出來。利用三色卡片的形式，先把喜歡的科系用紅色卡片列出來；再用藍色卡片把想做的工作列出來；最後用黃色卡片把自己的強項、得獎紀錄列出來。利用一個大桌子把三種顏色卡片分類攤開，試著找一個層層串接的連結線。

第一步先從黃色卡片開始挑選三張，接著，藍色兩張，最後，紅色一張。由下而上去聚焦未來的工作、科系、要培養的學習專項。例如，黃色哪片挑選了擅長發吸睛文、會製作VLOG、教育專題小論文第三名。藍色就可以挑選18學群中的教育相關科系，例如，數位學習相關。那麼，紅色能就是創置教學網路平台。當你發現自己想要做的工作是教育平台創辦人時，透過書籍分類，你會可以發現許多楷模學習者正走在你的前面，原來，教育平台創辦人這條路，未來你並不會孤單行旅。

向強者請益

你可以善用畢卡索說的：「傑出的藝術家模仿，偉大的藝術家盜竊。」(Good Artists Copy, Great Artists Steal.)，先試著從領域先行者的思維出發，進而摸索出自己學習的前行之途。以數位學習為例，你會發現年輕的陳坤平創立WeTeach探索教育平台，他設定的工作的核心思維是「為學生創造更好的未來」，因而，他的人生開展無極限「斜槓」學習，是位非典型的教育者。同時，你會發現他以「學涯設計師」為目標，運用14種學涯設計工具，寫成一本《用IG思維，做自己的學涯設計師》，讓身陷學習迷霧的高中生可以輕鬆「預見未來」。

如何準備學習歷程檔案？

當你找到學習的目標和科系、職涯結合了，這是多麼值得欣喜的事。天賦是學習的起點，從自己的優勢努力，讓知能成長，即便會面對學習的挫折，鍛鍊挫敗的適應與容忍力，就能讓我們更熱愛學習，走向設定目標的終點。剛開始，你得認真地和自己的學習方向進行對話，抱持著開放的心態，學習與生涯規劃應該回歸本心，參採他人經驗是增加選擇時判斷的事實性，同時，學習不一定是走捷徑，修正失敗的經驗看似繞學習的遠路，卻是大學教授特別喜歡看見的學習歷程。如何正視學習失敗、找到方法、重新學習。

我常與同學分享三個書寫學習歷程三大策略：

一、他山之石可以攻錯：我會請同學先閱讀與自己相似科系學長姊的學習歷程檔案，你會發現一份優質的學習歷程檔案，都是把它視為高中生活回憶錄之「學習與自我探索」篇。這段紀錄對未來的學習相形重要：你先思考自己的學習要具備的精神和亮點，列出三大方向和學習大綱，我們可以先從大事紀(時間軸)紀錄，再摘錄重要的學習能力、學習主題進行歸納，最後，拉出一個重要的學習反思。這次的學習符合哪些核心能力，配合那些真實的學習歷程，從資料整理如何重現學習的過程，這次階段性的學習從起點到終點，到底掌握了那些學習的重點，使用那些學習策略，從成果來檢討，還有哪些可以再努力的，再次進行自我的探問與學習反思的整理。

二、學習的黃金三圈圖：為什麼會學習這個主題？如何培養學習的知識、能力，甚至產生價值與態度，你做了哪些重要的事情，如何應證到學習的核心本質？這個階段，你好像是個理性的旁觀者，從每次學習的結果，真實地思索：從成果的那些地方能歸納出學習的重要過程，若能整理成學習地圖、策略圖表、圖文成果，你會如何呈現？無須花時間做美工版面，它像是真實紀錄的豐富學習成果，當然，學而知困、知不足，從結果進行內在學習的反思，是不斷躍遷的契機。

三、成果是下一次學習的起點：每一份學習歷程都是獨一無二的，同時，它看起來是終點，卻是下一次學習的起點。我們如何擬定學習目標，從不會到會，整理出這個可貴的學習經驗，讓它變成下次嘗試新經驗的養分。從簡易到繁複、從容易到困難，每次的學習都是循序漸進，由淺入深的歷程。學習歷程檔案若能呈現學習是你熱愛的事，在這個嘗試的歷程中，你具備那些學習的挑戰，你又掌握那些學習的主控權，在每個階段你都做好學習的計畫、執行、成果、檢討的機制，讓你的學習方向明確、步驟清晰，成果也具體可信。

學習是編織生命的神秘魅力之鑰，開啟理性思考之匙；每次你以為不起眼的學習紀錄，卻是學習系譜充滿熱情的句讀，勾動出底心對學習最深切的單純和感動！