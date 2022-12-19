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好讀周報／台灣最完整鯨魚化石 一根下顎骨就重334公斤

聯合報／ 好讀周報
屏東縣恆春頭溝地區意外發現台灣史上最完整鯨魚化石，下顎骨長達223公分，重達334公斤，可見身軀龐大。（圖／成大提供）
屏東縣恆春頭溝地區意外發現台灣史上最完整鯨魚化石，下顎骨長達223公分，重達334公斤，可見身軀龐大。（圖／成大提供）

文／記者修瑞瑩

成大地球科學系兼任助理教授、國立自然科學博物館助理研究員楊子睿團隊，最近在屏東縣恆春頭溝地區發現距今8萬5千年的鯨魚化石，推斷可能是「晚更新世」的藍鯨或大翅鯨，光一根下顎骨就重達334公斤、長223公分，可以看出身軀的龐大。

「晚更新世」是指距今12萬6千年至1萬年前。楊子睿表示，目前挖出的包括肩胛骨、上下顎骨及排列整齊的尾椎等，頭骨部分雖只有後側，但完整度高達70%，可說是台灣史上出土最完整的鯨魚化石，估計身長超過15公尺。

這次挖掘人員除了楊子睿研究團隊，還包括成大、中興大學、文化大學、東海大學及亞洲大學學生，及來自海內外的化石專家。

成大考古所研究生周文博說，過去一直知道屏東恆春頭溝蘊藏多種貝殼、沙魚、螃蟹及鯨魚骨骸化石，今年初與當地蒐藏家張玉穆前往尋寶，隨即聯絡楊子睿老師一同勘查，沒想到5月初在河谷深處意外發現鑲嵌在地層4根突出地表肋骨，初步挖掘發現地底有大量骨骼。

由於發掘地點位在河谷深處，且場地泥濘，光是挖掘、搬運就花了很大的功夫，為了把334公斤下顎骨運出，專門訂做可供8人共抬的木製擔架，全程由12人輪流合力搬運。

成大地科系學生林佩蓁說，上午11點抬上支架、克服崎嶇地形一步步移動搬運，直到傍晚6點才跨越上坡抬至出口，當下非常感動。楊子睿說，化石出土後為了鞏固結構需打上石膏，重量都超過百公斤，而且谷地內植被茂密、地形崎嶇，學生們也曾想過開闢新路，利用纜繩搬運，嘗試許多方法，前後花費3個多月，10月才完成，相當辛苦。

楊子睿表示，鯨魚骨骼化石已運回國立自然科學博物館，科博館地質學組也將進行清修及研究，未來期待在學術期刊上發表研究成果，向更多人分享自然界遺留的線索。

周文博（Youtuber方塊酥）透過影片揭露古生物學家在野外挖掘實況，民眾可到YT搜尋「方塊酥」等關鍵字。

屏東縣恆春頭溝地區意外發現台灣史上最完整鯨魚化石，下顎骨長達223公分，重達334公斤，可見身軀龐大。（圖／成大提供）
屏東縣恆春頭溝地區意外發現台灣史上最完整鯨魚化石，下顎骨長達223公分，重達334公斤，可見身軀龐大。（圖／成大提供）

化石 鯨魚 好讀周報

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