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好讀周報／球迷很專心看球 日本出賽東京都區用水量就驟減

聯合報／ 好讀周報
臉書粉專「野腳小秋」近日分享一間德國連鎖超市生鮮區的照片，左邊用黑、紅、黃3色食物擺成德國國旗，右邊則用紅色番茄與白色蒜頭擺成了日本國旗，但地板放的地墊上面寫「1：2」，讓大家笑翻。(圖／臉書)
臉書粉專「野腳小秋」近日分享一間德國連鎖超市生鮮區的照片，左邊用黑、紅、黃3色食物擺成德國國旗，右邊則用紅色番茄與白色蒜頭擺成了日本國旗，但地板放的地墊上面寫「1：2」，讓大家笑翻。(圖／臉書)

文／陳韻涵

新聞故事：今年世足賽11月20日至12月18日在卡達舉行，日本隊12月5日雖在16強爭戰中輸給上屆亞軍克羅埃西亞隊，征戰之途止步，但雖敗猶榮。東京都水道局依循往例，公布特殊日期的用水量數據，顯示在日本隊出賽期間顯著減少，足見日本球迷力挺國家球隊的熱情。

東京都水道局11月底公布東京主要地區11月23日和27日的用水數據，並與11月6日、13日、20日的平均用水量比較差異，結果發現日本隊有出賽的23日（對德國）與27日（對哥斯大黎加），比賽期間的用水量明顯相較其他日期減少。這表示，東京民眾可能在日本隊出賽期間，目不轉睛地盯著電視轉播，熱切關心日本隊的戰況。

以11月27日為例，東京時間晚上7點上半場比賽開始，用水量瞬間從每小時18萬立方公尺下降至每小時16萬立方公尺，但在7點45分比賽中場休息時，用水量立刻從每小時15餘萬立方公尺遽增至每小時19餘萬立方公尺；晚上8點下半場開始後，用水量又驟減至每小時15餘萬立方公尺，比賽結束後的用水量再次回升到每小時20萬立方公尺以上。

東京都區民眾用水量在哥斯大黎加進球後驟減。(圖／東京都水道局)
東京都區民眾用水量在哥斯大黎加進球後驟減。(圖／東京都水道局)

東京都水道局官員說：「根據用水量數據數據推測，很多人為了看比賽而延後上廁所、洗碗、洗澡等日常活動的時間。另有許多人看比賽時，會有一種感覺，如果賽況變化恰好發生在起身離開去做其他事情的時候，那就不好了。」

該官員舉例，11月23日德國隊率先踢進球門得分後，用水量些微增加，推測「可能很多日本球迷在遭受打擊後，離開座位以調適情緒」。

日本隊11月23日踢贏奪冠熱門的「德國坦克」，27日則以1分之差輸給「加勒比海盜」哥斯大黎加，這兩天的用水數據也呈現微妙差異，巧妙反映看球的心情落差。

日本隊與德國隊的比賽結束後，用水量從每小時8萬立方公尺緩慢增加至每小時10餘萬立方公尺，顯然許多人仍沉浸在歷史性勝利的喜悅中，不會迅速撇下轉播去做其他事情。相形之下，日本隊27日敗北後，用水量立即急遽暴增。

東京的球迷在街頭狂歡時，遇到紅燈就立刻退回人行道。（圖／路透）
東京的球迷在街頭狂歡時，遇到紅燈就立刻退回人行道。（圖／路透）

日本 卡達世足 好讀周報

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