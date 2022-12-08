國中數學／賺錢？賠錢？ 用未知數算出好價錢！

每當周年慶促銷大降價時，商品到底要降多少錢才能讓店家不要做虧本生意甚至可以賺更多呢？商品降價，可賣出去的商品量就會增加，因此店家就有獲利更多的機會。

當我們在數學題遇到這類型的題目時，我們可以用未知數去假設降的價錢與多賣出的商品數量，依照題意列出一元二次方程式，那什麼是一元二次方程式？一元二次方程式是只含有一個未知數，並且未知數的最高次數是二次的多項式方程式。

以下是力宇教育李熙老師出的一題降價問題，解題只要設好未知數，列對方程式，就可以輕鬆解決題目，但要非常注意的是，最後求出價錢時，要特別檢查價錢和成本的大小關係，不能讓價錢低於成本，否則會變成虧本生意，那就不是題目要的答案囉，還不趕快跟著李熙老師一起練習看看！