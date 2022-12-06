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我與素養的距離╱國境開放衝一波─舊金山在地漫遊【歷史與美食篇】

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

延續之前，舊金山在地漫遊已經來到倒數第二集了，這次要介紹的是舊金山的淘金歷史與美食。66號公路與淘金史、舊金山的地形與建築特色、各式各樣的美食都在克里斯‧李的娓娓道來聲中生動起來，國三同學們可以搭配剛好學習到的北美洲，一起漫遊唷。

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力宇教育

https://www.leadu-edu.com/about/

舊金山 學霸 素養 升學 108課綱 力宇教育 社會科

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