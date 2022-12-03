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中科管理局輔導有成 3學研團隊獲國科會「創業潛力獎」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中科管理局主任秘書江增彬（左二）恭喜「AST.AI」團隊獲獎。圖／中科管理局提供
中科管理局主任秘書江增彬（左二）恭喜「AST.AI」團隊獲獎。圖／中科管理局提供

中科管理局輔導22組新創團隊參加國家科學及技術委員會「創新創業激勵（FITI）計畫」，其中「AST.AI」、「絕菌重生」與「Linggle」等3組學研團隊順利挺進最後10強，昨天成績公布，獲得「創業潛力獎」。

中科管理局說，獲獎團隊展現充沛的創新和創業能量，例如「AST.AI」開發快速抗藥性檢測系統，藉由AI大數據分析，將病菌抗藥性分析時間從2至5天縮短為1小時即知結果，以能精準投藥，大幅降低病患死亡率。

「絕菌重生」團隊運用專用複合菌群及快速醱酵技術，將廢棄香菇包和農業副產物製作成再生培養土，取代進口且昂貴的泥炭土，減少長途運輸所產生碳足跡，促進農業減廢及循環再利用。

「Linggle」開發的搜尋引擎可快速查詢文法和用字問題，分析其使用頻率越高者常是答案，反之多為錯誤或罕見用法，未來將朝自動編輯文章發展，有助提升撰稿效率。

中科管理局說，為發掘更多潛力及多元新創團隊，中科管理局積極深耕大專院校並與各校育成中心配合，僅今年度就已辦理15場次校園宣導說明會，開辦創意發想工作坊及創業系列課程，並請業師針對團隊現況進行客製化診斷輔導，協助打樣試製將其設計概念轉化為產品原型。

他們也提供發展成熟團隊包括企業、資金、政府計畫及國內外參展相關外部鏈結資源，像是協助「AST.AI」參加日本國際醫療展及「歐承健」團隊參加美國消費性電子展；108年至今協助新創團隊或公司募資達新台幣1.3億元。

中科管理局說，為了打造全方位創業環境，他們提供豐富且多元資源、串接協助新創團隊，協助團隊在創業的路上不斷前進，期望透過鏈結新創團隊的技術，帶領園區企業及新創團隊共同朝智慧產業永續發展邁進。

FITI計畫總召集人劉宥彤（左）頒發團隊創業潛力獎給「絕菌重生」團隊。圖／中科管理局提供
FITI計畫總召集人劉宥彤（左）頒發團隊創業潛力獎給「絕菌重生」團隊。圖／中科管理局提供
中科管理局主任秘書江增彬（右）參觀「Linggle」團隊研究。圖／中科管理局提供
中科管理局主任秘書江增彬（右）參觀「Linggle」團隊研究。圖／中科管理局提供
中科管理局主任秘書江增彬（右三）與獲獎團隊合影。圖／中科管理局提供
中科管理局主任秘書江增彬（右三）與獲獎團隊合影。圖／中科管理局提供

團隊 創業 AI

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