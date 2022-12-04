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高虹安涉詐領案選後首波偵查 前主任黃惠玟遭約談8小時列被告

生活英文／怎麼會有這種人！ 嗆人「沒品」英文該怎麼說呢？

聯合新聞網／ 希平方

俗話說：一樣米養百樣人，越長大越覺得世界上真的是什麼人都有！常常遇到一些很沒水準、厚臉皮的人真的讓人好生氣！(#`Д´)ﾉ 今天就讓我們一起來學學該怎麼用英文形容這些人吧！

shame on you

你眞可恥

這句話可以直接單獨使用，簡單又有力！

You're just showing off! Shame on you!（你就只是在炫耀。眞的很不要臉欸！）

thick-skinned

厚臉皮的

這個字字面上是說人皮膚很厚，其實就是在說別人臉皮很厚，是不是很好理解呢？

That's thick-skinned of you to be so vocal yet not check your facts.（你臉皮很厚欸，沒確定的事還敢大小聲。）

shameless

無恥的、沒品的

這也是一個強而有力的形容詞，用來罵人無恥，非常實用。

Enough of your shameless trolling!（夠囉，你不要再那樣沒品地引戰囉！）

disgrace

恥辱、丟臉

這個字比較高級一點，罵人的同時還可以展現自己比較有涵養XD

Bullying someone like that. You're a disgrace!（你那樣霸凌別人。眞的很無恥！）

neckbeard

蓬頭垢面、整天躲在家的網路酸民

這個字可以直接從字面上聯想，用來形容鬍子都長到脖子上的外國宅男，整天只會躲在家裡當酸民嘴砲。

That forum is full of neckbeards.（那個論壇上有一堆肥宅酸民。）

這樣大家都學會了嗎？下次遇到沒水準的人的時候記得用喔！喜歡這類英文知識補帖的話記得常回來希平方看看！

延伸閱讀

1.【趣味英文】怎麼用有創意的方式罵別人『沒用』？

2. stupid 意思是『呆、蠢，還是笨？』用錯糗很大！

3.【我的美國同事最愛講】Shut up already! 是什麼意思？already 跟『已經』竟然沒關係？！

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英文 希平方

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