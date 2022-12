生活英文／怎麼會有這種人！ 嗆人「沒品」英文該怎麼說呢？

俗話說:一樣米養百樣人,越長大越覺得世界上真的是什麼人都有!常常遇到一些很沒水準、厚臉皮的人真的讓人好生氣!(#`Д´)ノ 今天就讓我們一起來學學該怎麼用英文形容這些人吧!

shame on you

你眞可恥

這句話可以直接單獨使用,簡單又有力!

You're just showing off! Shame on you!(你就只是在炫耀。眞的很不要臉欸!)

thick-skinned

厚臉皮的

這個字字面上是說人皮膚很厚,其實就是在說別人臉皮很厚,是不是很好理解呢?

That's thick-skinned of you to be so vocal yet not check your facts.(你臉皮很厚欸,沒確定的事還敢大小聲。)

shameless

無恥的、沒品的

這也是一個強而有力的形容詞,用來罵人無恥,非常實用。

Enough of your shameless trolling!(夠囉,你不要再那樣沒品地引戰囉!)

disgrace

恥辱、丟臉

這個字比較高級一點,罵人的同時還可以展現自己比較有涵養XD

Bullying someone like that. You're a disgrace!(你那樣霸凌別人。眞的很無恥!)

neckbeard

蓬頭垢面、整天躲在家的網路酸民

這個字可以直接從字面上聯想,用來形容鬍子都長到脖子上的外國宅男,整天只會躲在家裡當酸民嘴砲。

That forum is full of neckbeards.(那個論壇上有一堆肥宅酸民。)

這樣大家都學會了嗎?下次遇到沒水準的人的時候記得用喔!喜歡這類英文知識補帖的話記得常回來希平方看看!

