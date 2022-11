英語解憂室／cross 跟 across 都是「跨越」的意思 用法也相同嗎？

在開始介紹之前,同學能夠正確將下列3句填入 cross 或 across 嗎?

(1) Be careful when you __________ the street.

(2) Let’s walk _______ the street.

(3) Let’s _______ the street.

同學在答題時是否產生疑惑?cross 跟 across 都是「跨越」,為什麼我只能填一種呢?那這樣又該如何區分呢?

Kreis 老師這次提出了這兩個字進行說明,到高中都還有同學可能會搞混他們的用法。cross 為動詞,像是 cross the street及cross the bridge,而across 為介系詞,在使用上要特別注意,就必須搭配動詞做使用,如 walk across the street。另外across from 的用法,做為「在對面...」,通常在問路時也很常使用到這樣的句子,如 The hospital is across from the street. 在across from 前面需要加上動詞 is 才能符合正確文法。

