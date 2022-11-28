英語解憂室／cross 跟 across 都是「跨越」的意思 用法也相同嗎？

在開始介紹之前，同學能夠正確將下列3句填入 cross 或 across 嗎？

(1) Be careful when you __________ the street.

(2) Let’s walk _______ the street.

(3) Let’s _______ the street.

同學在答題時是否產生疑惑？cross 跟 across 都是「跨越」，為什麼我只能填一種呢？那這樣又該如何區分呢？

Kreis 老師這次提出了這兩個字進行說明，到高中都還有同學可能會搞混他們的用法。cross 為動詞，像是 cross the street及cross the bridge，而across 為介系詞，在使用上要特別注意，就必須搭配動詞做使用，如 walk across the street。另外across from 的用法，做為「在對面...」，通常在問路時也很常使用到這樣的句子，如 The hospital is across from the street. 在across from 前面需要加上動詞 is 才能符合正確文法。

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