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才被貼紅榜賀當選⋯女議員2小時後差115票落敗 氣炸要求驗票

英語解憂室／cross 跟 across 都是「跨越」的意思 用法也相同嗎？

聯合新聞網／ 力宇教育

在開始介紹之前，同學能夠正確將下列3句填入 cross 或 across 嗎？

 

(1) Be careful when you __________ the street.

(2) Let’s walk _______ the street.

(3) Let’s _______ the street.

 

同學在答題時是否產生疑惑？cross 跟 across 都是「跨越」，為什麼我只能填一種呢？那這樣又該如何區分呢？

Kreis 老師這次提出了這兩個字進行說明，到高中都還有同學可能會搞混他們的用法。cross 為動詞，像是 cross the street及cross the bridge，而across 為介系詞，在使用上要特別注意，就必須搭配動詞做使用，如 walk across the street。另外across from 的用法，做為「在對面...」，通常在問路時也很常使用到這樣的句子，如 The hospital is across from the street. 在across from 前面需要加上動詞 is 才能符合正確文法。

力宇教育的國中英語進度課程，符合108課綱推出搭配學校課程內容的文法與單字教學影片，除了影片教學之外，也有線上考題供學生進行演練。在考前更會提供段考重點整理，將當次段考的必考重點統整進行說明，另外也針對易混淆的單字與文法再次說明，以釐清正確英語文觀念。

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【力宇教育】

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力宇教育 學霸 108課綱 升學 英文科

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