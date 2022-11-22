歐巴馬成就非凡關鍵是自律？超級學霸和你想的不一樣 揭開頂大高材生學習黃金公式

別迷戀自律，因為自律真的沒有那麼神奇，也沒有那麼可靠，而且大多數人都很難做得到長期自律。

這個關於自律的觀點，是不是顛覆你以前的認知？

在此之前，我想你一定聽過很多類似的觀點： 人要自律，自律的人才能成功！ 成功的人，都是自律的人！ 你不成功，是因為你不自律！

雖然我並不否認以上這些觀點，但我想告訴你，我們每個人都可以做到自律，但也都無法長期自律。

一、自律的「有限性」，無法長時間堅持

我先問你一個問題，你覺得歐巴馬是一個自律的人嗎？ （本文出自《超級學霸讀書法》，未經同意禁止轉載。)

不用問，99% 的人會給出「是」的答案。你也許會說，歐巴馬是一個自律的人，所以他能成為美國歷史上第一位黑人總統，而且他的家庭出身很普通，如果他不自律，他怎麼能取得這樣的成就呢？

好的，我接受你的答案，也接受你的理由。

可是，你有沒有注意到一件事：歐巴馬一直希望戒菸，但是他一直都沒有真正戒菸成功。歐巴馬在擔任美國總統期間，多次對外宣布，甚至對著全世界的人許下承諾，他要在多長的時間之內戒菸，但是，他並沒有成功。雖然中間確實有過短暫的成功，但是他偶爾忍不住時仍然會抽幾根。

如果你說歐巴馬自律，可是他居然連菸都戒不掉，你覺得他還能算是一個自律的人嗎？為什麼一個能當上美國總統的人，連菸都戒不掉呢？

從當上美國總統的角度來說，歐巴馬是自律的；但是從戒菸的角度評判，他是不夠自律的。歐巴馬到底是不是一個自律的人？這似乎很矛盾。

所以我們得出人性的一個特點：只要是人，都有自律和不自律的兩面。不管這個人是歐巴馬，還是你，都是自律與不自律的綜合體。

為什麼這麼說呢？這就需要認識自律的本質了。

自律的本質，其實是自制力。然而，人的自制力是有限的。

為什麼這麼說呢？一個人的自制力就像是裝在瓶子裡面的水。不同的人，瓶子裡裝的水並不一樣多，也就是說，人的自制力有個體上的差異。但不管怎麼樣，瓶子裡面的水──也就是我們的自制力，都是有限的。如果我們在一件事上耗費過多的自制力，就相當於我們倒掉瓶子裡面很多的水，瓶子裡面的水就所剩不多，在另一件事上剩餘的自制力就會變少。

你明白了吧。擔任美國總統，是一件非常複雜且艱難的事情，消耗歐巴馬太多的自制力，相當於倒掉歐巴馬瓶中所有的水，所以，歐巴馬沒有自制力能分配在戒菸上。

自律既然如此有限，對於需要高度且持續自律的學習來說，很顯然，自律不是最佳夥伴。這時，我們應該把目光投向「習慣」。

二、習慣，是更可靠的選擇

學習是一個連續的過程，我們要堅持到底，需要培養好「習慣」。一個人怎樣才能把一件事堅持到底呢？其實符合一個要求就行：得到大於付出。意思是，得到－付出> 0。

可能有人會反對這個說法，「堅持不就是靠自律嗎？我每天早上六點起來讀書，就是靠自律。」我想說，如果你每天早上六點起來讀書，你可以靠自律堅持一週甚至一個月，但在學習過程中，如果你的付出持續小於你的收穫，你的自律可以在一定時間內填補這個差額；但如果你不能在你的自律消耗殆盡之前，讓收穫大於付出，你一定會在某一刻放棄。因為自律是有限的，你的自律一定會在某一刻耗盡。

（本文出自《超級學霸讀書法》，未經同意禁止轉載。) 既然自律不可靠，為什麼要靠「習慣」呢？

我們來看「得到－付出> 0」這個公式。

做一件事，如果得到大於付出，就說明做這件事的過程是有收穫的，整體是「正」的。也就是說，你的收穫比你的投入還要大，你在其中獲得好處。既然有好處可撈，相當於你是有賺的，自然就能堅持下去了。

要把讀書這件事堅持下去，就要用盡一切辦法，讓「得到」大於「付出」。這就需要我們持續提高「得到」，減少「付出」。

首先，我們可以透過舉一反三，把學到的知識運用到不同的領域，這都是增加「得到」的方法；我們也可以運用前面講的「愛上學習」，因為我們做自己熱愛的事情，一定很滿足、很開心，也是在提高「得到」。

但是，讀書能獲得的東西一定是有限的，除此之外，我們能做的就是降低付出。怎麼降低付出呢？

一個是減少讀書的時間，我們用超級學霸讀書法，花更少的時間獲得更好的學習效果，就是在降低付出的同時，提高了收穫。

另一個就是減少學習過程中消耗的自制力。最佳的辦法就是「養成習慣」。習慣是一種自然而然的行為，你不必考慮，就會去做某件事。例如，你每天早上六點起床讀書，剛開始的時候，一定是很痛苦的，那麼早起床，真是太難了。你得在被窩裡做心理建設，起床後讓自己打起精神來，你在做這些事情的時候，都是在消耗你的自制力。但當你已經連續一週堅持每天六點起床後，你就會發現，沒有那麼痛苦了；後來，可能你已經感受不到痛苦了，反而感受到早上六點起床讀書的神清氣爽，感受到自己每天學會新知識的滿足感了。

所以，培養良好的習慣，就會減少消耗自制力。我們在學習的過程中，要做的一件事就是，把我們的學習過程培養成一種習慣。

你可以從以下三方面入手。

一是固定讀書時間。儘量固定自己的讀書時間，一到這個時間點就開始讀書，讓它成為自己生活的一部分。比如，當你固定的讀書時間為每天晚上八點到十點，到了八點，你就依習慣自動去念書了，你不必做任何心理建設，因為你已經提前訂好計畫，把其他事情都安排在其他時間。慢慢的，每天晚上八點到十點的學習就成為一種習慣，慢慢成為你生活的一部分，讀書這件事就不再消耗你的自制力了。

二是固定讀書方法。在學習的過程中，你也要儘量養成習慣。固定讀書方法，就是一種很好的習慣。讀書方法就是你的學習工具，你的工具越好用，用得越熟悉，就感覺越簡單，越不需要你調用太多的精力。這也是一種習慣的養成，能夠降低學習過程中的消耗。

三是固定讀書場所。想像一下，如果你每次要讀書，都在想要去哪裡，是咖啡廳、圖書館還是教室？很可能你還沒有考慮好去哪裡，就已經消耗掉大半的精力了。本來你對讀書的興趣就不大，再想一會兒，可能乾脆就不去了。所以，如果要長時間學習，最好把自己的讀書場所固定下來，時間一到，直接去固定地點，這也是養成一種好習慣。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康