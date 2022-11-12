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台灣文學獎金典獎贈獎 賴香吟獲百萬大獎肯定

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
2022台灣文學獎金典獎贈獎典禮今在華山文創園區舉行。「金典獎年度大獎」百萬得主由賴香吟「白色畫像」獲得。圖／文化部提供
2022台灣文學獎金典獎贈獎典禮今在華山文創園區舉行。「金典獎年度大獎」百萬得主由賴香吟「白色畫像」獲得。圖／文化部提供

2022台灣文學金典獎贈獎典禮今在華山文創園區舉行。「金典獎年度大獎」百萬得主由賴香吟「白色畫像」獲得。旅居德國多年、特地回台領獎的賴香吟說，感謝台灣文學獎高度支持，提供能量讓寫作者繼續堅持在跑道上。

文化部長李永得致詞時表示，文化部與國立台灣文學館一定會持續讓所有好的作品被看到，也會加強跨界合作提升文學的價值；此外，自明年起，文化部也將提高預算，有計畫、有系統地進行更多文學作品外譯工作，加強國際行銷，讓世界看見台灣豐富多元的故事。

國立台灣文學館長林巾力表示，希望透過得獎作品的推介，創造出版界有商機、寫作者有動力的善的循環。去年同時獲得金典獎、蓓蕾獎的徐振輔「馴羊記」即將以德文翻譯出版，也期待未來得獎作品在國際舞臺發光發熱。

賴香吟感性表示，感謝台灣文學獎高度支持，提供能量讓寫作者繼續堅持在跑道上。如果「白色畫像」是一個後知後覺、用文學去追尋過去時代的作品，必須說林懷民的「文青小林」是站在當時代的前端，為後來者創造藝術道路，而我們至今仍在受惠中。

賴香吟也特別感謝國立台灣文學館第一任館長林瑞明，最早看出自己想寫「白色畫像」，沒辦法在他生前完成此作是個遺憾，希望藉由這個場合感謝並懷念他。

「金典獎」得主亦分別發表得獎感言。其中，獲獎的「流氓王信福」作者張娟芬說，金典獎是溫暖的祝福，王信福在入圍與得獎公布時都特地寫信恭喜，或許文學的初衷正是持續注意在時代被絆了一跤、無法到現場的人。

今年獲蓓蕾獎的鍾永豐、唐福睿、郭彥仁顛覆大眾對於「新人」的想像。鍾永豐曾任文化局長，也寫過多首客家歌曲，以「菊花如何夜行軍」獲金典獎及蓓蕾獎雙料殊榮，他特別感謝林生祥，讓詩得以在音樂中出版，飛到很遠的地方，被一再閱讀；以法庭推理小說「八尺門的辯護人」獲獎的唐福睿是一名律師，他期待文學讓創作者對人性、情感有最大程度的包容；生態保育工作者郭彥仁以「走進布農的山」獲獎，他感謝山裡的人帶給他全然不同的看法與想像。

台文館表示，近期將安排金典作家於線上、實體與書迷相會，包含10場「金典小時光」系列講座即將於台灣文學基地悅讀館、國立台灣文學館文學沙龍及線上接力登場，活動資訊可於「台灣文學獎Online2022粉絲專頁」或「台灣文學獎官網」查詢。

台灣文學 金典獎

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