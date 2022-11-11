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慢飛天使與大腦科學教養揭秘 教授洪蘭明日在淡水分館分享

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
教授洪蘭將於明天在淡水分館以「慢飛天使大腦科學教養常識」舉辦親子講座。圖／新北市社會局提供
教授洪蘭將於明天在淡水分館以「慢飛天使大腦科學教養常識」舉辦親子講座。圖／新北市社會局提供

近日唐寶寶購買炸物事件引發社會關注，究竟慢飛天使的大腦與一般學童有何差異，國際知名認知神經科學專家、中央大學認知神經科學研究所所長洪蘭，將於明天下午2點，在淡水圖書分館，以「慢飛天使大腦科學教養常識」為題，舉行親子講座，歡迎社會各界、尤其早療老師或慢飛天使的家長參加。

台灣星奇兒創藝協會指導老師陳穎君表示，1980年代末，義大利的一個神經生理研究團隊在獼猴的大腦中，意外發現一種特別的神經元，進而在人類大腦中也發現同樣的神經元，為神經科學帶來石破天驚的影響，它有個恰如其份的名字：鏡像神經元（mirror neurons），而自閉症的鏡像神經元被科學家發現和一般不同。

陳穎君說，星奇兒多年來主張加法教育，以藝術教育啟發大腦進行星兒及其他障礙類別的藝術創作，利用旅遊學習讓自閉兒自然而然體驗學習，多年來實作並印證洪蘭所提倡的神經科學，突破大腦原先限制，啟發大腦重新建造新迴路。

陳穎君表示，協會這次在社會局、文化局和市立圖書館的補助和協助下，於淡水圖書分館舉辦「星兒樂旅學-淡水馬偕150周年創作展」，透過教授曾志朗引薦，邀請到洪蘭專題講座，希望建立對自閉症教養應有的正確觀念，以點亮星兒的生命。

陳穎君說，洪蘭是美國加州大學河濱校區實驗心理學博士，曾任教於該校，以及國內中正大學和陽明大學，目前為中央大學認知神經科學研究所所長。已翻譯三十多本生物科技及心理學方面的好書，包括《學習樂觀．樂觀學習》、《改變是大腦的天性》、《大腦當家》和《教養的迷思》等，並著有《講理就好》等十一本書，可謂著作等身，機會難得。

洪蘭 淡水

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