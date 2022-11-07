好讀周報／「松露獵犬」與高檔餐廳饕客 寵物商機進行中

本報訊

11月了，你在忙什麼？上周，外媒正巧同一天有兩則和狗正在忙有關的消息，一邊是忙著找昂貴的松露，一邊是忙著吃昂貴的大餐。

松露是世上最昂貴的食材之一，其中法國黑松露和義大利白松露最受好評。但因松露長在地下，不易發現，所以法國會用豬尋找黑松露，義大利則喜歡帶狗去找白松露。

義大利西北部一個名為Roddi的小村，有所全世界唯一的松露獵犬大學，該校能將沒有一技之長的普通狗狗，訓練成找松露的高手。這所大學創於1880年，比台灣所有大學都老。

據悉，2021年的白松露100克可賣400美元，訓練狗狗找松露的學費約是3周400歐元，但這只是基本課程，和人一樣，牠們也要3年訓練才能出師。36歲律師迪雅哥的狗就在學校上課中，就等畢業後發揮長才。

美國舊金山Dogue餐廳一開幕就成熱門話題，這家店專門服務狗且收費不低。（圖／美聯社）

不是每隻狗都天生會找松露，但一定天生都喜歡美食。美國舊金山Dogue餐廳一開幕就成熱門話題，這家店專門服務狗，而且收費不低。

與時尚（vogue）押韻的Dogue餐廳，剛在當地頗具歷史的Mission區開業，店裡提供的套餐從75美元起跳，狗食客可以享用多道菜的「骨頭食欲」大餐，其中包括雞皮威化鬆餅和菲力牛排配鵪鶉蛋等菜餚。據了解，雖然Dogue收費不低，但想讓自家狗狗嘗鮮的狗主人已讓餐廳變得一位難求。