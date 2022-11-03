從迷惘中迎來蛻變！面對低潮人生的閱讀之光 用6本好書陪伴──理性x感性帶你逆轉困局

韓劇《未生》提過——路不是用來走的，邊走邊進步才最重要。無法進步的路不算路。生命無可避免的，就是得行一段顛簸之路。或許，當下泥濘難行；或許，當時身影踉蹌，最終，憑藉勇氣和智慧，即便踏著凌亂的足跡，仍終能走出這條仄徑。深深淺淺的苦澀，細細微微的甜意，是我最近日常的心情。願以善意和真誠為名，與大家分享處於人生低潮時，有哪些好書可以拉我們一把，給予我們向陽的機會，逆轉困局，重新破繭而出。

《因為有黑暗，我們才能在彼此生命裏靠岸》

輕然闔上書扉，在耳邊清然響起的文字是：擁有過的東西都不會消失，它烙印在閃亮彩光的生命系譜：當你接受所有的愛都會離開，那麼，愛就會再回來敲門。過去，我曾過度在意別人對我的評價與眼光，陷入過度努力的泥淖。我認為身上的「負評」是因為不夠認真的結果。事實證明，無論我多麼奮進，「不喜歡」我的人還是不喜歡。花了很長的時間去認識自己，不斷地相信：愛是內在就能豐沛流淌的活水，只要選擇「愛自己」，就能消弭不安、跨出侷限。接納自己之後，才能喜歡自己，進而擁有更大的能量去愛身邊的人。終於發現——人生無法面面俱到，只能問心無愧。那段時間，因而學會選擇「放下」與「前進」。

作者海苔熊在書中提及：「心理諮商師也是人。既然是人，就有光明和黑暗的一面。」這對身為老師的我而言，是多麼溫暖的同理。無論各行各業，我曾在工作的長河裡遭逢人性之惡的波濤，經歷某些共同的苦難。但，一如海苔熊整本書帶給我們的深刻感悟——歲月送給我們的無光的日子，再回首，竟成為人生善意的禮物，讓我們不怕人生風雨、無常的逆襲，不會失去熱愛生命，對人有情的信仰。

《愛書小日子》&《內向小日子》

天氣好適合閱讀，天氣壞也適合閱讀，書香是戒不了的味道，《愛書小日子》讓你更親近閱讀，感受內在豐盈滿足，任何匱乏的，你可以在閱讀中獲得。這會是每個愛書人的命定之書，讓你瀰漫在溫溫暖暖、美美好好的氤氳裡。

這系列套書籍是專為讀者打造的「讀想」世界。當你擁有閱讀這位摯友時，就不怕生活的孤單攫住你。優游閱讀的世界，你學會同理、感恩、開放、熱情的奧義，作者說：「讀完一本好書的空虛，馬上被買到新書的快樂填滿」，這的確是愛書人才會有的瘋狂行徑。尤其，在歷經生命暗黑的曲道時，這兩本自帶光芒的圖文書，會讓你的心扉暖暖的。

黛比．鄧《內向小日子》讓安安靜靜，不喜歡交朋友的我，不再受困於社恐、怪咖的標籤，這本圖文書讓我被作者詼諧文字穩穩接住的感覺，原來，能和花草樹木對話的自己很浪漫；可以擁有寫作的靈犀，是因為善感與纖細的內在，精準對接四時遞嬗的跫音。每次讀來不只溫馨，也幸福極了。《內向小日子》讓你相信自己、喜歡自己，無論你是以何種形式存在──外向很好，內向也很棒。獨處的小宇宙，我們專注在喜歡事物，讓內心欣喜，也得到一份自由自適恬然。

《旅塗時光：邊走邊畫的繪話本》

這是一本會為心靈帶來華麗冒險的書籍，莊祖欣帶著對世界熱情又無瑕的「作之心」，你從她的文字敘寫窺見故事的吸力與魔力，她對世界的「理解」充滿幽默與智趣，你會認同她說的：旅行，是離開自己熟悉的地方，到別人住膩的地方轉一轉。你會如癡如醉地沉浸在西班牙「吹牛」事件裡，甚至，走進古巴街頭酥胸女生的白日夢中，你也會行旅在和她同框的德國家居生活裡，例如，重念大學的新奇心情她，對自己誠實面對空巢期的「虛無」，這段大齡學生的學習之旅，無與倫比的美麗。

作者坦率的談自己的失敗經驗，開懷的說自己的探索旅程，最重要的是，她用不斷學習打造一個完全閃亮的「莊祖欣」Cindy同時，她也提及自己的繪畫經歷：「你畫過的東西，一定要留下你的氣息、你的印記。」同時，祖欣還是一位超級料理大師，她爽朗地說：以後筆名要叫半半夫人，一半德國，一半台灣；一半文字創作者，一半畫家；一半性感；一半感性。讀完這本書，你的世界會突然燦亮起來——把自己活成一道光，大抵就是這個模樣吧！

《轉動自律飛輪：不費力完成最想做的事》

股神巴菲特（Warren Buffett）說過：「做你沒做過的事叫成長；做你不願意做的事叫改變；做你不敢做的事叫突破！」其實，活在規律的生活，一點都不虐心，最虐我的是——失控。當我無法掌握目標，就無法成長；無法執行任務，就無法改變；無法實現承諾，就無法突破，這才真讓我的人生虐心到極點。

當我們啟動內在驅動的自律，運用自律系統，就能創造飛輪效應。Kris在書中提及「個人儀表板」的操作，就會知道：人生各階段都應該有動態評估自己成長重點的工具才對。當你建立身分的認同，自然能持之以恆，打造專屬的自律人生。

如何擺脫渾渾噩喔？做事不再三分鐘熱度？擺脫拖延的糾纏？作者以「自律金字塔」提供我們系統解方。找到自律的意義，善用OKR運用於個人成長的系統，並從成就系統、平衡系統，找到自律的入口和富足人生的平衡點。最後，透過成長系統，讓你不斷躍遷與進化——你有多自律，就能多自由。

《有溫度的溝通課：透過聲音理解對方的思維慣性，使你的表達真誠有力量》

我很喜歡作者提到的溝通心流，也就是聆聽自己。如果，我們願意說話前，先做到內在覺察，就不致因為迷惘、氣憤的情緒，讓自己陷入混亂，內在覺察讓你可以抽絲剝繭的去處理內在情緒。接著，以同理心聆聽他人，建立有效對話。溝通常常不是爭個對錯，而是換位思考，以及讓善意當作溝通的橋樑，「先聽懂，再開口」。最後，好聲音的思維，會促使我們說話有溫度，在一次又一次有效溝通的經驗中，成為更好的溝通者，也讓讓說話，成為一種邀請。

雅斯貝爾斯的說法相似：「教育的本質意味著：一棵樹搖動另一棵樹，一朵雲推動另一朵雲，一個靈魂喚醒另一個靈魂。」溝通何嘗不是這樣的善意循環，以溝通影響生命，讓更多的人因為有效溝通而成為更好的自己，也迎來富足人生，這就是透過好聲音，以重結果、重關係、重規則、重創意，四大慣性，起動工通的暖度，帶領讀者認識自己與他人的溝通模式，不只拉近彼此關係，也共創雙贏的溝通人生。

德國作家赫塞說：「命是弱者的藉口，運是強者的謙詞。」閱讀給予人生提燈的指引，找到谷底反彈的力量，若能在智者的肩膀上，洞悉世事，安頓身心，就能改變事情的結局和自己的命運。謝謝閱讀這位好朋友，讓我們在生命的低谷，仍能戴著想像世界的濾鏡，滌去一身蒼涼的悵然，顛覆過往的思考框架，找到生命新穎又感動的美好觸發⋯⋯。