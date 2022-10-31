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好讀周報／西班牙馬德里遷徙放牧節 上千羊咩咩上街頭

聯合報／ 好讀周報
許多家長帶著小朋友來看羊、摸羊，體驗與動物的近距離接觸。（圖／中央社）
許多家長帶著小朋友來看羊、摸羊，體驗與動物的近距離接觸。（圖／中央社）

圖片故事：西班牙馬德里日前舉行年度羊群遷徙放牧節（Fiesta de la Trashumancia），約1200隻綿羊和200隻山羊頸上繫著鈴鐺，在牧羊人帶領下，伴隨著穿著傳統服飾的牧人歌舞、奏樂聲，得意地穿行首都街道。

馬德里平日人、車絡繹不絕的主要街道和重要廣場，突然有大批羊群經過，形成傳統放牧與現代都會背景錯置的奇異景象。

在這個別具意義的節日裡，人、車都得乖乖讓路給羊咩咩通行。

和往年一樣，上午10時30分，羊群從田園之家出發，適逢太陽門廣場施工整修中，必須「改道」行經遊客最多的主廣場，穿行老城區狹小的街道巷弄。

今年西班牙遷徙放牧節，上千隻羊群第一次「改道」行經馬德里遊客最多的主廣場。（圖／中央社）
今年西班牙遷徙放牧節，上千隻羊群第一次「改道」行經馬德里遊客最多的主廣場。（圖／中央社）

根據《世界報》報導，有牧羊人打趣說，羊群對於調整的路線不熟，有些羊因此想要打道回府，牧羊人花了不少力氣驅趕牠們繼續往前走。

羊群下午1時回到西貝萊斯廣場，市長馬蒂內茲-艾梅達在市政府前接見牧羊人，接受象徵性的50枚中古世紀錢幣，以重現「1418年3月2日協議」。當時馬德里市議會與牧羊人行會達成的「過路費」協定，每1000頭牲畜，牧羊人得支付50枚錢幣，以此換得行經馬德里的放牧權。

羊咩咩魅力之大，羊群穿行路線旁擠滿了好幾排的民眾。許多家長帶小朋友來看羊，現場論男女老少，只要羊群經過，手機狂拍沒停過。

穿著傳統服飾的樂隊一路奏樂，伴隨著牧羊人的歌聲和舞蹈，帶領羊咩咩穿越馬德里老城區。（圖／中央社）
穿著傳統服飾的樂隊一路奏樂，伴隨著牧羊人的歌聲和舞蹈，帶領羊咩咩穿越馬德里老城區。（圖／中央社）

遷徙放牧節自1994年開辦，由遷徙與自然協會主導，主要在向放牧傳統文化致敬，捍衛牧羊人放牧的路權。牧羊人也強調，粗放畜牧業的遷徙活動，可對抗氣候變遷並保護生物多樣性，放牧路線甚至可防範野火發生，具有極重要的生態意義。

馬德里 好讀周報

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