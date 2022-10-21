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史丹佛統計全球前2%頂尖科學家 台師大逾20名教授入榜
美國史丹佛大學根據全球最大引文摘要資料庫Scopus建立全球前2%頂尖科學家榜單（World's Top 2% Scientists），國立台灣師範大學於終身科學影響力排行榜（1960-2021）中，共有14位教授上榜，24位教授則進入「年度科學影響力排行榜」，研究成果受到國際肯定。
全球前2%頂尖科學家榜單榜單由史丹佛大學參照全球最大的引文摘要資料庫Scopus所建立，並由Elsevier旗下Mendeley Data公布，總引用次數、Hirsch h-index、共同作者修正的 Schreiber Hm-index、單獨作者、單獨或第一作者，以及單獨/第一或者最後作者的文章引用次數等六種關鍵指標進行評分，反映學者的學術論文影響力。
分析團隊使用截至2022年9月1日中所有Scopus作者計算，遴選出世界排名前2%的頂尖科學家，涵蓋22個主學科和176個子領域，最終各選出約20萬名科學家進入榜單，分為「學術生涯科學影響力排行榜（1960-2021）」以及「2021年度科學影響力排行榜」兩份榜單。
學術生涯科學影響力排行榜中台師大共計14位教授上榜，包括化學系合聘中研院原子與分子科學研究所研究員張煥正、化學系特聘教授陳嘉俊；2021年度科學影響力排行榜上榜者則有台師大副校長宋曜廷，亦有數名教授同時進入兩份榜單。
台師大研究發展處表示，兩份榜單中，校內共有28位教授及研究者上榜，顯示師長長期在國際學術界累積的傑出貢獻。
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