國慶假期書單──紀錄日常、盤整心情、隨心出走 14本療癒書籍收假一次看

國慶本指「國家喜慶」之事，西晉陸機《五等諸侯論》是最早提及這個詞：「國慶獨饗其利，主憂莫與其害」，不過，其說法和現在我們「國家共同歡慶」的意涵有所不同。前者偏指一個臣子不該有私心，以免影響國家大利。再從之後的用法來看，在過往封建時代，皇帝即位、誕辰亦可稱為「國慶」。不過，現在普世說法則是把國家建立的紀念日稱之為「國慶」。

國小高年級時，擔任學校樂隊的手風琴手，只要有重大節日，樂隊就會跟著慶祝團體一起遊行。根據節慶演奏「應時」的曲子，國慶日實屬最大也最重要的表演場子。沿途旗海飄揚，樂隊從學校出發，邊走邊演奏到慶祝廣場，最後，大家莊嚴恭謹地進行升旗典禮。慶祝廣場周邊更是瀰漫國家「生日快樂」的歡騰氛圍，更有大型的看板矗立，現場一派慶典的磅礴氣象。

我記得當時廣場萬頭攢動、車水馬龍的壯闊氣勢，回程心情倒是較為輕鬆，望見許多商家自行增添不少的國慶造景，例如鮮花、標語等，還有許多民眾會手舉國旗、氣球，我們遊行樂團也根據曲調，改變隊列，變換陣形，現在想起兒時回憶仍是沈浸在熱血沸騰的心情中呢！

現在大家最期待的是——國慶煙火施放秀，煙花升空，光彩絢麗，不只目不暇接，也驚嘆煙火表演的精彩絕倫和創意巧思，雖然無法親至現場，能守著螢幕，一起為國家生日齊心祝賀的當下，框住前人胼手胝足，共同打拚的美好精神，更是觸動人心。後來，友人告訴我：各國歡慶國慶日中，數一數二「厲害」的是——南韓，他們一共有五個國慶日！其中，十月就有兩天是國慶日：十月三日是開天節，用來紀念韓國神話朝鮮族開國始祖檀君；十月九日紀念1446年世宗大王頒布《訓民正音》，稱韓文日（諺文日）。

難得的三天連假，我們可以利用假期與自然邂逅，四處走走，重新思考生活的韻動是否快慢適宜？我們也可以整理居家，為日常來點改變的儀式，妝點假期浪漫舒心的氣氛。甚至，把許久想看的書、影集，列出來，的書房收拾整理一番，清點今年已經看過的書，謀劃一下假期該如何過得既閒適又充實？同時，在國家慶典的愉悅時光，也可以為自己立下新習慣或是新學習的起點。

如果可以，我們能用文字，將細微的事情紀錄下來，讓看似枝微末節的片刻，用書寫累積幸福、收藏美好。同時，也讓自己不要忘記——世界除了磕碰的苦澀，還有歲月醞釀的甜蜜。 《舊日廚房》詹志宏細膩深刻地提及心中「媽媽的味道」，我格外認同：母親的料理不見得是最高明的珍饈料理，卻是每個人味覺的原點，尤其在我們成長的歷程具有「療癒」的強大效果。甚至，宴客也是人際大學問，一頓飯串起每個感動的剎那，重拾友誼的甜粹，作者稱之為「宴客的力量」，讓我在連假也忍不住為自己煲了一鍋海鮮粥，在有點微涼的節令，感受生活的溫度也在「煲升」中，這就是做菜的實驗精神，你會越做越有自己的風格，也越發有料理的成就感。

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假期也像是盤整心情的時刻，閱讀的安靜時刻，作者的文字像是放大鏡，再小的悲傷也無處可遁逃，而快樂也擴張成無數倍大。

或許此刻，你的生活充滿了問號？在閱讀的流光中，悠遊文字的世界，你可以自問自答進行角色互位，《療癒陷阱：被世界遺棄時，你想如何被接住？》從影集《我願意》為探討的契機，讓我們從心理視角去思考鄧惠文提及的：「每一個願意的背後，都藏著一個不願意。」吳洛纓編劇與鄧惠文在書中交換彼此生命的歷練與見解，讓你看清人性的本質，同時，也要我們正視真正的療癒與成長，是要「承擔」與「行動」。在虛擬的戲劇與文字世界與真實世界的自己對談，你在自我坦露的過程學會勇敢向前跑的動力⋯⋯此刻，你是要勇敢揭秘還是要放空擱淺著，從這本書開始，自我探詢的生命答案自然就昭然若揭。

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我特別喜歡在季節交替之際，來個與山與海的對話之旅。背起簡單的背包，穿上跑鞋就「出走」。看到滿山的樹葉，因為秋季色系的薰染，漸漸轉黃綠，點綴秋季點點的蒼茫感，卻也隱含萬物由盛而衰的蘊藏階段即將開啟。你無需感嘆時序的悲涼，你只要把自己活成一道光，感受歲月暖和燦陽，搭襯涼颯的清風，都是上天賜給我們的歲月恩典。

哪一個生命不是歷經生老病死的輪迴？回首走過甜笑的時光，也度過惆悵的時刻，但美好的、不美好的，都是生涯不能被取代的唯一選項。美好的讓我依戀，不美好的讓我躍進，當你攻頂俯瞰，眼界大開，胸懷開闊，你值得更好的生活，需要更大的努力去贏得所欲。我們都知道，生活有時磕碰，行旅偶有窒顛，該達標的卻偏離軌道，為了回到最初的夢想，我們還是要蓄積能量，

勇敢跑回了自己的擅長的場域奮鬥著。「青春去時不告別，老年來時不招手」，堅持做自己，努力奔馳在奮進的旅程裡。

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閱讀的終點，讓疲憊的我，在連假的日子中能溫柔的靠岸。漂泊的靈魂，也有平靜的地方停歇！屬於國家歡慶的時刻，也讓我們清晰地發現仿若有光的方向。