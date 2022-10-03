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好讀周報／赤壁之戰冬天開打 孔明如何借東風？

聯合報／ 好讀周報
鄰近三國赤壁戰場的仿古建築。（圖／聯合報教育事業部提供）
鄰近三國赤壁戰場的仿古建築。（圖／聯合報教育事業部提供）

文／邱上容、盧素靖暨跨域團隊（嘉義市大業國中）

小說裡描述孔明搭建9尺高的七星壇，召集120人搖旗作法向天借風，讀者想必理解這段描述多屬文學誇飾，若要進一步考究，西元208年黃蓋詐降的那一晚，赤壁之戰的東南風究竟從何而來？本文試探兩種可能。

●空氣從高壓往低壓 風向恰好是東南方

如圖二所示，烏林附近曾有中國歷史上最大的淡水湖「雲夢澤」，它最大時水域面積有四萬平方公里，含水量很多。赤壁附近有座幕阜山海拔約1600公尺，占地6500公頃，呈東北西南走向。夜晚，幕阜山（主要成分：砂）因比熱小降溫速度較快，冷空氣因密度大而下沉，於是在幕阜山形成高壓區。相對的，雲夢澤（主要成分：水）形成低壓區，空氣很自然的由高壓區往低壓區流動，風向恰好是東南方，如圖二的白色箭頭。

幕阜山（主要成分：砂）因比熱小降溫速度較快，冷空氣因密度大而下沉，於是形成高壓區。雲夢澤（主要成分：水）形成低壓區，空氣很自然的由高壓區往低壓區流動，風向恰好是東南方，如圖二的白色箭頭。（繪圖／大業國中）
幕阜山（主要成分：砂）因比熱小降溫速度較快，冷空氣因密度大而下沉，於是形成高壓區。雲夢澤（主要成分：水）形成低壓區，空氣很自然的由高壓區往低壓區流動，風向恰好是東南方，如圖二的白色箭頭。（繪圖／大業國中）

●大陸冷氣團如果減弱 海洋暖氣團移向赤壁

一般而言，冬季中國大陸主要受到蒙古大陸冷氣團（冷高壓）的影響，盛行偏北季風，天氣寒冷乾燥。夏季主要受到海洋暖氣團（暖高壓）的影響，盛行東南季風，天氣溫暖潮濕。

孔明借東南風的季節是農曆11月，時序入冬，曹營烏林一帶吹偏北風又屬寒冷乾燥的天氣。假設北方的大陸冷氣團勢力減弱或東移，這樣會導致赤壁東南方的暖氣團有機會緩慢靠近赤壁（如圖三所示），風向則由原本的偏北風轉成東南風，天氣型態由冷乾轉成暖濕。

假設北方的大陸冷氣團勢力減弱或東移，這樣會導致赤壁東南方的暖氣團有機會緩慢靠近赤壁（如圖三所示），風向則由原本的偏北風轉成東南風。（繪圖／大業國中）
假設北方的大陸冷氣團勢力減弱或東移，這樣會導致赤壁東南方的暖氣團有機會緩慢靠近赤壁（如圖三所示），風向則由原本的偏北風轉成東南風。（繪圖／大業國中）

●反間計先殺蔡瑁張允 讓曹營無人洞悉天機

三國時期「草船借箭」和「孔明借東風」兩個事件，同時都能以「氣團」來解釋，其實氣團的移動是有跡可循的自然現象。例如：草船借箭時，長江深夜起大霧，「起大霧」在氣象學上所代表的意義是天氣型態即將有所改變，進而可能引起風向的改變。孔明知道、周瑜知道，曹營水軍中的蔡瑁、張允兩位將軍也知道。

故周瑜先用反間計，殺了兩位將軍，讓曹營中無人知道長江起大霧後，風向可能即將改變轉吹東南風，不利駐守長江北岸曹操水軍的攻防。而後，東南風一起，周瑜利用風勢火燒曹營連環船，曹軍被打得落荒而逃，造就大家耳熟能詳的赤壁之戰，以及隨後的三分天下。

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