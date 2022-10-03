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好讀周報／草船借箭有玄機 諸葛亮如何得知將起大霧？

聯合報／ 好讀周報
三國是影劇、電玩愛用的題材，圖為吳宇森執導的《赤壁》。(圖／福斯提供)
三國是影劇、電玩愛用的題材，圖為吳宇森執導的《赤壁》。(圖／福斯提供)

文／邱上容、盧素靖暨跨域團隊（嘉義市大業國中）

三國時期大小戰役不勝枚舉，各國霸主旗下英雄豪傑人才輩出。每場戰役中的鬥智、鬥勇堪稱一絕。小說中虛虛實實，除了以文學價值判斷，若能以科學探究精神切入文學，亦能有意想不到的收穫與體會。

●已知暖空氣接近 推算三日起大霧

三國演義故事情節寫到：

肅曰：「先生真神人也！何以知今日如此大霧？」孔明曰：「為將而不通天文，不識地理，不知奇門，不曉陰陽，不看陣圖，不明兵勢，是庸才也。亮於三日前已算定今日有大霧，因此敢任三日之限」。

孔明透過觀察赤壁附近陸上天氣由乾燥轉成微風潮濕，推算出南方一定有大量暖濕空氣慢慢接近赤壁，當暖濕空氣接近到冷的江面必會起大霧。孔明再依暖濕空氣移動的速度推算，即可算出三日內長江必起大霧。

以「氣象學」的觀點看「長江起大霧」事件，濃霧形成的條件是有充足的水氣、低溫的陸面或水面，以及微風。推論如圖一所示，赤壁的東南方有暖氣團緩慢靠近，提供足夠的水氣量，恰逢冬季長江江面呈低溫狀態，外加有偏北的微風（3-5m/s），皆有助於濃霧的形成，此種霧在氣象學稱為平流輻射霧。

赤壁的東南方有暖氣團緩慢靠近，提供足夠的水氣量，恰逢冬季長江江面呈低溫狀態，外加有偏北的微風，皆有助於濃霧的形成。（製圖／大業國中）
赤壁的東南方有暖氣團緩慢靠近，提供足夠的水氣量，恰逢冬季長江江面呈低溫狀態，外加有偏北的微風，皆有助於濃霧的形成。（製圖／大業國中）

●孔明借對東風 一把火擊潰曹軍

根據《三國志》記載，曹軍以80萬大軍在赤壁與孫劉聯軍對壘，雖然後人考證曹軍實際數量約17、18萬，不過相對於孫劉聯軍的5萬人，兩方軍力差距仍大大降低孫劉聯軍的勝算。生長於北方的曹軍接連發生水土不服、染疫、暈船等事件，曹操將軍隊部署在長江北岸的烏林，為避免船艦的搖晃讓士兵身體不適，船艦之間還以鐵鍊相連，孫劉聯軍則位於長江南岸的赤壁與曹軍形成雙方對峙的陣仗。

赤壁之戰的那一把火，徹底擊垮曹操一統中國的雄心。那一把火之所以能讓曹軍船艦毀於一旦，歸功於那一陣風，風向不對則火攻無效。所謂的東風是指來自東方的風。赤壁（圖一的紅點）位於烏林（圖一的綠點）的東南方，所以「孔明借東風」裡的「東風」正確說法應該是「東南風」。

●知識BOX

平流輻射霧

兼備平流霧與輻射霧性質的霧。平流輻射霧的形成過程中，一開始主要由暖濕空氣平流作用供應充足水氣，入夜後，因輻射冷卻在深夜時氣溫會達到最低，使得空氣中水氣飽和，凝結成小水滴量亦達最大，此時微風吹拂江面容易生成濃霧。平流輻射霧是濃霧的常見主因，多產於江面上或沿海陸地。

氣團

當龐大空氣團停留在一、兩千公里以上廣大地區一段時間後，會形成溫度、濕度與密度等性質相似且均勻的空氣。一般而言，氣團都是高壓系統，所以大陸冷氣團是冷高壓，海洋暖氣團是暖高壓。

比熱

使1公克物質上升或下降1℃所吸收或放出的熱量。因物質的組成成分不同，物質的比熱也不同，砂的比熱值0.19卡／公克．℃明顯小於水的比熱值1.0卡／公克．℃。比熱小的物質具有「易冷易熱」的特性。

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