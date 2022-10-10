寫作教室／論寓言中之象徵應用

聯合報／ 聯合報寫作教室講師 趙文霙老師／撰寫

「象徵」是以有形的事物來表達無形的觀念，借由某種具體形象的事物暗示特定的人物或事理。象徵型寓言的類型最常見的有「人物象徵」與「事物象徵」，運用象徵修辭，文中鮮明的人物形象或深刻的事物意涵，都蘊含著作者的弦外之音。

一、人物象徵型寓言：

「人物象徵」型寓言，是藉由鮮明的人物形象，將高深的道理深入淺出地讓讀者有所領會。《莊子．天地》的〈索玄珠〉這則寓言故事的大意是：

黃帝在赤水、崑崙山旅行，回程的路上，丟失了一粒「玄珠」。先後派了「知」、「離朱」、「喫詬」這三位手下去找，毫無所獲。最後派了「象罔」去找，一下子就找到了。黃帝納悶：「真是奇怪，為什麼其他人都找不到，只有象罔可以找得到呢？」

在這則故事中的人物皆有其象徵，「知」是聰明睿智，「離朱」是明察秋毫，「喫詬」是能言善辯，而「象罔」卻是一個「無形無跡、無智無視」的人。莊子想表明的是：「『大道』不是靠推理、觀察和語言所能獲得的，而是必須無智無視，靠自己的心去感悟」的道理。

二、事物象徵型寓言：

駱駝象徵「任重道遠」、螞蟻象徵「團結一心」；梅花象徵「堅忍不拔」、松柏象徵「長壽長青」。動植物依其形象所表現出來的象徵意義，也常常被運用在「事物象徵」型寓言裡。在《莊子．外物》記載著：

有一次莊子家貧，向監河侯借米應急，監河侯卻回答等收到賦稅之後再借錢給莊子。莊子遂說：有一天自己走在路上，聽到東海波臣鯽魚的求救，表明只需斗升之水就可以救活牠。莊子回覆自己將前往吳、越，屆時可引西江之水來救之。鯽魚生氣地表示，僅需斗升之水便可助其脫離困境，莊子如果這樣想，還不如到乾魚店去找牠！

莊子就是藉由〈涸轍枯魚〉這則寓言的故事，向監河侯表明救人要及時而有誠意，說空話而推託的行為是「假大方，真吝嗇」的道理。

連續五周我們分享學習了寓言中的修辭技巧，相信往後同學們在讀寓言時，更可心領神會了喔！

莊子

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