教師節快樂！不斷學習的師者辛苦了 培養「5大能力」進修書單一次看

各行各業令人尊敬的前輩都可以稱為「老師」，他們教會我們的不只是專門的知識或技藝，他們的言教、身教也是我們學習模仿的對象。我常如此思索：教師若要長成一棵蓊鬱的大樹，可以為身邊的人遮風擋雨，需要歲月的醞釀，才能深扎根節，增長年輪，你必須按部就班地累積，不凌節而施。做一件事，可能需要一萬小時定律所云：日積有功、水到渠成，也就是因緣俱足，果熟落地，非強求可得。如何讓自己有機會，以專業和實力站上專屬於自己的「教師」舞台？

專注力－－師者的第一步

蓋瑞‧凱勒（Gary Keller）：「哪一件事，做了之後，其他每一件事就會變得比較容易？或者不必做？」選擇人生的志業之後，最重要的是專注。心思的投注，價值的選擇，讓你從生命最重要的事中，找到真正的關鍵去執行，這樣才有機會關關難過關關過。每是只專心一件事，認真把它做好。一如《莊子．達生》：「用志不分，乃凝於神。」多工常常帶來的是「搞砸」的結局，何不琢磨在對的事，堅持在專業的路上，而非人際的開拓而已，你就可以把功夫扎穩，技能練穩，傾聽內在的聲音、大膽行動，不做道聽塗說的事，就能用智慧去判斷是非曲直，當個旁觀者，心自然清明，人際自然平衡。專注力就是聚焦100％能量，執行最重要的事，讓你此生只做一件事，而且有機會把它做好，發揮成功者的「骨牌效應」。

推薦書單 稻盛和夫／心。人生皆為自心映照 黃文局／大局：傳奇台商征戰紐約40年的江湖撇步 蓋瑞‧凱勒, 傑伊‧巴帕森／成功，從聚焦一件事開始：不流失專注力的減法原則

時間力－－師者的第二步

明明每個人都只有24小時，為什麼他可以追劇、旅行，也可以把每件事都做好？因為他們找到自己內在的身分感，想活出自己喜歡的模樣，因而掌握時間的主動性，一如村上春樹不只是著名的小說家，更是生活規律的創作者。他作息正常，每天持續跑步十公里、堅持每天寫十頁書。創作的時候，他會刻意減少干擾創作的環境，寫長篇時，讓自己出國創作，環境的陌生讓他更心無旁騖地在從事寫作。同時，善用工作的節奏感，無論創作靈感豐沛抑或是望「紙」興嘆，都一鼓作氣地寫滿十頁。他雖自嘲自己像個傻瓜，但他真正讓我尊敬他過人的就是「自律力」。唯有自律的人，才有機會擁有更多的自由。他為自己創作一個寫作的節奏，讓寫滿十頁變成一個日常習慣，不受外界、心情干擾。時間為自律者所用，在他們的計劃表中，循序地執行，他們並非工作計畫表的機器人，而是張弛有度的時間達人。

推薦書單 村上春樹／身為職業小說家 林怡辰／怡辰老師的高效時間管理課：心態×概念×工具，打造恆毅力的人生複利心法 劉奕酉／高產出的本事：用8種表達框架 X 4張圖X 15分鐘，文章、簡報，圖解一次到位，讓輸出成為你的優勢

健康力－－師者的第三步

健康是完成夢想最重要的1，沒有1的支持，代表各項成就的0，就沒有意義了。以前，我不懂健康的重要，直到生場小病之後，看清人生的本質，失去健康，不只無法以飽滿的愛去創造，甚至會拖累身邊的親友。俗話說：黃泉路上無老少，留得「健康」在，不怕沒「夢」可追。如何讓自己擁有健康的身體？飲食和睡眠同等重要，還有運動的習慣。每個人的身體像琉璃漂亮卻易碎，如何讓它保持亮麗，就要靠飲食、睡眠、運動三大支柱來穩固。同時，我也覺察身心互為表裡，如果內在困苦，恐懼忐忑，身體也會隨之崩垮。因而，減少情緒起伏的干擾，知足常樂的心態需要鍛鍊，勞逸平衡、心靈元氣飽滿，身體才能在休養生息之後，邁向正向人生的坦途。

推薦書單 徐棟英／核心逆齡 節拍超慢跑 許瑞云、鄭先安／心念自癒力，逆轉慢性病 黃大米／可以強悍，也可以示弱：有身段也有手段，人生的規矩我說了算

執行力－－師者的第四步

大家都知道執行力就是成功力，但是為何我們會習慣拖延？面對問題或工作大多無法立即執行呢？「拖延」其實是身體的一種防衛機制，使用大腦思考時，它真的會發生「燒腦」現象，讓你的身心都會陷入疲勞的現象。因而，當你了解大腦迴路，你也能協助它解決拖延的問題。首先，你可以簡單做個計劃，不要給自己太大的壓力，讓計畫盡量簡單易行，目標要明確，並從結果協助自己設定更精準的目標。能夠達標，會讓大腦感覺被獎勵，因而這個行為將能持續進行，同時也會鼓舞自己的作是熱情。執行的過程若是遇到困難，剛好也在訓練自己面對突發狀況的反應力，還有面對挫折的內在修復力，因此，當自己越來越理解執行的歷程，訂定明確的步驟，同時也注重細節，大腦就因習慣的養成進入自動化階段，你也就不再害怕執行行動了。

推薦書單 詹姆斯‧克利爾／原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則 蔡淇華／青春動力學：41個喚醒內在原力，找到夢想支點的起手式 布萊德‧史托伯格、史提夫‧麥格尼斯／一流的人如何駕馭自我：管理熱情、引導熱情，激發出我們最好的一面

跨域力－－師者的第五步

《超級思維》提到一個很重要的觀察：世界各行各業的高手都有種超級力也就是「超級思維」，他們善於借用各領域的心智模式，助其克服眼前的複雜局勢，善於區分好壞想法的思考力，使其做出更好的決定。如果這扇門關了，你可以換另一扇門，而不是唉聲嘆氣，同時，跳脫慣性思考，在成長思維的訓練下，你不怕想辦法，因為不知道，你願意多方嘗試學習，像位科學家展現好奇、實作探索，因而打破成規，大膽反思，最後成為跨域解決力高手。很多問題不爭眼前的對錯，反是學著質疑自己根深柢固的信念，就能練就一身跨域力。

推薦書單 亞當．格蘭特／逆思維：華頓商學院最具影響力的教授，突破人生盲點的全局思考 黃冠華／讓別人贏：在人生多重角色中，55個修煉與覺察的智慧 吳淡如／人生實用商學院：富有是一種選擇

在每個專業令人景仰的大師，明知自身有缺點，卻願意讓它顯現，進而力求改正，提升自己。我們都平凡俗人，每日脚踏實地學之習之，以潤物無聲的方式，用愛與責人煉就精益求精的人生志業。一如我與學生，讓師生情的瓊漿醞釀出一壺人生好酒來。AI時代來臨，人人都是師者，都有自己獨特專才與他人分享。目前的我站在講台上，帶著孩子們成為生命的學習體驗師，彼此以愛相吸、以情相聚、以知識相助、以專業相親，因為師生心靈相契，我在志業中孜孜矻矻、努力實踐著，願此生我是師者、也是學生，從閱讀寫作中自我成長，從團隊合作裡發揮專長，從人情交流中，學會人情世故，卻保有真心赤誠。誠摯祝福所有被稱之老師的朋友們－－教師節快樂。