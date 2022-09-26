好讀周報／極度高溫致供應大減 番茄醬有錢也未必買得到

文／編譯田思怡

法國的第戎芥末醬缺貨，美國的番茄醬也漲價。彭博資訊報導，受乾旱和肥料、燃料價格上漲影響，美國食品價格漲幅創43年新高，其中番茄醬的漲幅更高，加州氣象預報接下來天氣會更熱、更乾，番茄農的前景不明。

加州番茄農民協會會長蒙特納指出，「我們渴望下雨，我們已沒有庫存可供應市場需求。現在種番茄真的很辛苦，一方面有旱災增加成本，沒有足夠的水灌溉所有田地，另一方面燃料和肥料價格飆漲」。

加州限制使用地下水，加上人工、肥料、燃料價格上漲，佛雷斯諾縣（Fresno County）的伍爾夫農場（Woolf Farming）每公畝番茄田的成本為4800美元，10年前只需2800美元，近2年漲得最多，這一季成本高，產量又少。副總裁布朗肯希普（Rick Blankenship）表示，「今年產量銳減，高溫本身就是問題，番茄太熱，大小不正常，一棵番茄樹上長了很多番茄，但都比較小」。

農產品價格上漲，農民通常可以賺更多，但這一季的番茄價格已漲到每噸105美元的歷史新高價，卻可能還不敷成本。

布朗肯希普說，「你們以為番茄農賺翻了，其實成本提高太多，把利潤都吃掉了」。

農民羅明傑把他的稻田的90%改種番茄，從7月開始收成，但賭注很大。他說，「番茄是高風險作物，到目前為止收成低於平均值」。他歸咎於極度高溫、缺水和4月中旬的降霜。

根據今年6月刊載在網路期刊《天然食物》（Nature Food）上的學術研究，高溫將使未來幾十年用於加工食品的番茄主要產區的供應減少，到了2050年，美國、義大利和中國大陸的產量預期下滑6%。

加州的產量在2015年達到1440萬噸的高峰，之後的6年都低於這個數字，今年預估不到1170萬噸。

全球最大番茄加工廠之一Ingomar Packing公司業務經理普呂特（R. Greg Pruett）表示，番茄漲價壓力已反映在加工食品上，該公司賣給美國一些大品牌食品公司的番茄糊價格比一年前漲了80%，而且庫存降到極低，不夠供應給每個客戶。

他說，「如果想買大量的番茄糊，但還沒有下單，不管出多高的價格都買不到了，因為沒貨。」

消費者也得付出更多，根據市場研究公司IRI，在截至7月中為止的4周，用於義大利麵的番茄醬汁價格比1年前上漲17%，番茄醬上漲23%。