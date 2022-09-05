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我與素養的距離╱善用數位學習工具看時事 看戈巴契夫兩極的歷史評價
108課綱實施後，如何將知識與生活連結的能力愈來愈受重視，而這些素養能力要如何培養呢？首先要著手的就是關心生活周遭的事物，例如：注意國際新聞。最近頗值得注意的大事之一，就是一位影響冷戰甚鉅的政治人物逝世了，他就是戈巴契夫，他在國內外有著兩極的評價，而這也是一個學習「思辨」的好例子唷！
戈巴契夫是蘇聯末代領導人，其推動蘇聯改革，反而導致蘇聯解體與冷戰結束，西方世界大力推崇他，他也因此在1990年獲得諾貝爾和平獎；但戈巴契夫也因蘇聯解體導致俄羅斯經濟崩潰，使許多俄羅斯人怪罪他。不過，在葬禮當天仍有許多民眾到場致意，感謝戈巴契夫為俄羅斯的新聞自由以及對國際關係的貢獻，也有人認為這些人是為了表達對當前政治制度的無聲抗議。
每次大考時都很強調時事題，而師生們要如何運用數位工具來學習時事呢？老師們可以利用力宇教育線上平台課程指派相關影片給同學了解事件背景，課堂上就能直接針對議題進行討論，節省講授背景知識的時間，學生也能先了解事件的來龍去脈，更聚焦在要討論的議題上。因此，不管這些時事是師生們學過或沒學習過的知識，都可以進行探究活動，更有時間加深加廣知識的學習唷！現在就讓力宇教育的敬之老師來告訴你戈巴契夫與冷戰結束、蘇聯解體的關係吧！
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