趣味英文／感情大師必學！ 「備胎」英文怎麼說？

大家有聽過李聖傑的《手放開》嗎?「我給你最後的疼愛是手放開…」喔喔喔,唱出了小編的心聲(小編很老)。你也像小編一樣,曾為情所苦嗎?今天就讓小編來分享一些和感情有關係的英文吧!

curve someone 拒絕某人

你通常是拒絕別人,還是被拒絕的那個人呢?這個用法有點像發洗澡卡,希望各位都不要被發到。

It's too easy to curve someone on Tinder.(在 Tinder 上拒絕別人滿容易的。)

lead someone on 假裝喜歡某人、玩弄某人

有些人就是喜歡玩弄別人的感情,大家要機靈點,別暈船了。

He leads girls on unintentionally.(他常常會無心地讓女生以為自己被喜歡。)

cushioning 到處放線

這是一個很潮的用法,cushion 的原意是墊子,這裡當動詞使用,表示同時和很多人聊天、搞曖昧,這樣就算和其中一個人沒機會了,還有其他人當作備案,衝擊就不會太大、不會太難過。

Well, cushioning may be shady, but it's not necessarily bad.(到處放線可能很陰險,但也不全然那麼糟。)

rebound 備胎

雖然被當備胎感覺很差,但可能對很多人來說,比起當備胎,孤單更難以忍受吧?

You can always tell when a person is looking for a rebound.(這個人是不是在找備胎一定看得出來。)

kittenfishing (照片)裝嫩/微修圖

有在用 Instagram 的人應該都知道,現在修圖、濾鏡功能都很強,動動手指就逆齡 10 歲啦!

He looks a bit young in his profile... I think he's kittenfishing.(他這張頭貼看起來有點年輕...他應該在裝嫩吧。)

好啦,祝大家都能找到自己的真愛,找不到的話養隻貓或狗也不錯。覺得孤單的話也可以來希平方上課,24 小時都能問問題喔!

