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趣味英文／感情大師必學！ 「備胎」英文怎麼說？

聯合新聞網／ 希平方

大家有聽過李聖傑的《手放開》嗎？「我給你最後的疼愛是手放開…」喔喔喔，唱出了小編的心聲（小編很老）。你也像小編一樣，曾為情所苦嗎？今天就讓小編來分享一些和感情有關係的英文吧！

curve someone 拒絕某人

你通常是拒絕別人，還是被拒絕的那個人呢？這個用法有點像發洗澡卡，希望各位都不要被發到。

It's too easy to curve someone on Tinder.（在 Tinder 上拒絕別人滿容易的。）

lead someone on 假裝喜歡某人、玩弄某人

有些人就是喜歡玩弄別人的感情，大家要機靈點，別暈船了。

He leads girls on unintentionally.（他常常會無心地讓女生以為自己被喜歡。）

cushioning 到處放線

這是一個很潮的用法，cushion 的原意是墊子，這裡當動詞使用，表示同時和很多人聊天、搞曖昧，這樣就算和其中一個人沒機會了，還有其他人當作備案，衝擊就不會太大、不會太難過。

Well, cushioning may be shady, but it's not necessarily bad.（到處放線可能很陰險，但也不全然那麼糟。）

rebound 備胎

雖然被當備胎感覺很差，但可能對很多人來說，比起當備胎，孤單更難以忍受吧？

You can always tell when a person is looking for a rebound.（這個人是不是在找備胎一定看得出來。）

kittenfishing （照片）裝嫩／微修圖

有在用 Instagram 的人應該都知道，現在修圖、濾鏡功能都很強，動動手指就逆齡 10 歲啦！

He looks a bit young in his profile... I think he's kittenfishing.（他這張頭貼看起來有點年輕...他應該在裝嫩吧。）

好啦，祝大家都能找到自己的真愛，找不到的話養隻貓或狗也不錯。覺得孤單的話也可以來希平方上課，24 小時都能問問題喔！

延伸閱讀

1.【愛情英文】好害羞！『曬恩愛、種草莓』英文怎麼說？

2. 碰到感情爛咖，『小三、劈腿』英文怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方

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