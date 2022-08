英語解憂室／besides, except 都叫「除了...」 但是有沒有包含我啊？

「老師,besides跟except 都叫除了,兩個字是一樣的嗎?」

在學習這兩個字之前,老師要先問問同學,beside跟besides意思是一樣的嗎?通常這兩個相似字也會讓同學搞混,誤以為只是詞性的不同。老師特別挑出來強調第一個重點,beside (後面沒有s) 意思為「在...旁邊」,類似於 near, by, nearby, next to,而beside (後面有s) 為「除了..之外」,不一樣的字,也是不同的意思喔!

接下來再了解besides跟except的區別

Besides me, all the other students in my class are good at math.

Everyone in my class is good at math except me.

看看上面這兩句,都表示同學擅長數學,然而一句besides me,另一句except me,哪一個「me」才擅長數學呢?我們跟著力宇教育Kreis老師一起學習吧!

在單字的學習上,除了傻傻背誦之外,我們還需要全面了解單字的其他意思,並且盡量使用例句或片語來活用,也才能熟記。