111會考解析／自然科不重計算重邏輯 讀懂圖表、熟悉實驗超重要

◆生物◆

力宇教育的李鴻老師分析，今年會考的生物題目並不困難，沒有超範圍的考題或艱深的計算，只用課本既有的觀念出題。考試重點在各章節的基本觀念、實驗目的及原理。

1. 試題常結合日常生活經驗，並在題目中對重點詳細說明，考驗學生能不能發現「關鍵字」，找出考題結合的觀念為何。

2. 實驗題生活化也是一大趨勢，利用圖片及情境，考驗學生是否真的看過實驗器材，並且實際操作，而非死背實驗結果喔！

李鴻老師叮嚀同學，如果考生將生物誤解成自然科中的背科，沒有理解觀念，單純將課文內容記憶起來，題目的答對率反而會不高。好好讀題，找出考題提示的重點，利用已具備的知識，區分有用與無用的資訊，找出題目要考的觀念，將會是未來解題的一個重點。

◆理化◆

從今年的111會考試題中，力宇教育趙天豪老師剖析，可以發現近幾年的出題趨勢，已不再以大量的計算為主，取而代之的是不需計算的邏輯式考題、需要實際理解實驗的實驗題，和結合多種觀念的跨章節題型等。

1. 邏輯式考題：考驗學生是否有合理思考判斷。

如第31題，學生需理解電子質子中子的性質，用邏輯判斷所有可能性。

2. 實驗題型：需熟悉實驗設計中的操作變因、實驗目的、步驟與結果分析。

3. 跨章節題型：像第42~44題是實驗題也是情境式題組題，同時這大題也是跨章節題型，考驗同學能否融會貫通，亦是新課綱的重點命題方向。天豪老師叮囑同學，未來可能都還會出現這樣的題組式命題，同學們可以多加注意。

◆地球科學◆

力宇教育的張羽老師在考前衝刺裡提醒過，地科是最佳投報的科目。今年自然科會考題數由54題縮減至50題，而地科在50題當中含跨科共考11題，佔比22%，投報率依舊是自然科中最高，所以地球科學是會考中絕對不能放棄的。因應新課綱考的多為大重點，只需要把概念弄清楚，就能將地球科學的分數全部拿下。

張羽老師也分析在108課綱下，同學們更該具備哪些素養：

1. 閱讀理解、情境素養

會考縮減的題目將增加在各題的敘述上，測驗學生閱讀理解與邏輯推理的能力。

2. 知識應用、邏輯推理

現在會考的傾向是不考高深的知識點，而是知識的應用和邏輯推理。

3. 跨科考題、結合多章節或科目觀念

自然科學是十分適合跨領域的科目，而地科、生物、理化三科彼此間也可以做跨科的應用。

4. 圖表判讀

訓練由文字轉圖表的能力，也要能看懂圖表要表達的涵義。

★ 從上面試題的趨勢分析，相信未來要應試的同學更能掌握會考方向，想要知道111會考精選試題的詳細解析，以及名師獨家的學習準備建議，快點開影片，跟著力宇老師群一起分析題目、贏在未來！