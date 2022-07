111英語會考解析／文法跟單字沒學好 千萬別先說素養

108課綱上路後,讓台灣從過去強調「知識」與「能力」的學習,轉為「素養」的培養,而這核心素養的定義,也在眾所期待的111會考中,找到一個更清楚的面相。

此次會考的英語科考題融入真實情境及跨領域素材,使題目靈活許多,也比以往更重視在生活中的應用,來考驗學生靈活運用科目知識,解決實際生活中所遇到的挑戰。

力宇教育Yvonne老師的《國中英語會考總複習》課程中,將諸多文法重點,整合成易記的口訣,讓學生能輕鬆解題。另外老師在5月的考前解析影片中,更一再地耳提面命,文法題中的時態、代名詞、特殊動詞...等用法要學生多加複習,除了素養題之外,單字與文法題也都還是取分基礎,學生不能大意。

取第18題為例,本題主要測驗學生不定代名詞的用法,這個文法點是學生易搞混,但也是每年必出的考點,Yvonne老師使用簡單易懂的方式來解說,讓學生分辨 it/ one/ them/ ones/ another用法,就能輕易解題。

本次會考雖然加了許多素養的靈活且新穎的考題,但這些仍然奠基在「單字」與「文法」的基礎能力之上,此次第20題猜字義考點,雖說要知道 troll代表的意思,但如果不瞭解關鍵字「screen」與「Internet」的關係,也很難找出題目與選項的關聯性,來選擇正確答案。

此外,以往克漏字考題大多是兩大題組,今年只出了一題,但卻出現 palindromes跟 anagrams兩個罕見字,意圖測驗學生在會考遇到不懂考題時的穩定性,這時,同學就得需要熟記《英語常用單字2000》,了解他並非國中生必學單字,就必須透過文中來了解。而在考前大量地練習題目,也能夠越做越有經驗,而不至於在考試時驚慌,力宇教育國中進度、總複習、單字課程中,均有超過兩萬的測驗考題,讓學生不斷練習,不斷精進。

最後,Yvonne老師解析了111年英語科會考中,學生容易出錯的題組題「旅遊地圖」及「喀麥隆歷史」,這兩題組就是使用了真實生活情境及跨領域素材的出題方式,來測驗學生對生活應用、思考及解決問題的能力,Yvonne老師在總複習課程中也做了詳盡解釋。

現在就來看看Yvonne老師如何運用《國中英語會考總複習》課程中單元20 閱讀素養策略來解析「旅遊地圖」及「喀麥隆歷史」,國三生趕緊跟上總複習的腳步,開始準備明年度的會考吧!