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111英語會考解析／文法跟單字沒學好 千萬別先說素養

聯合新聞網／ 力宇教育

108課綱上路後，讓台灣從過去強調「知識」與「能力」的學習，轉為「素養」的培養，而這核心素養的定義，也在眾所期待的111會考中，找到一個更清楚的面相。

此次會考的英語科考題融入真實情境及跨領域素材，使題目靈活許多，也比以往更重視在生活中的應用，來考驗學生靈活運用科目知識，解決實際生活中所遇到的挑戰。

力宇教育Yvonne老師的《國中英語會考總複習》課程中，將諸多文法重點，整合成易記的口訣，讓學生能輕鬆解題。另外老師在5月的考前解析影片中，更一再地耳提面命，文法題中的時態、代名詞、特殊動詞...等用法要學生多加複習，除了素養題之外，單字與文法題也都還是取分基礎，學生不能大意。

取第18題為例，本題主要測驗學生不定代名詞的用法，這個文法點是學生易搞混，但也是每年必出的考點，Yvonne老師使用簡單易懂的方式來解說，讓學生分辨 it/ one/ them/ ones/ another用法，就能輕易解題。

本次會考雖然加了許多素養的靈活且新穎的考題，但這些仍然奠基在「單字」與「文法」的基礎能力之上，此次第20題猜字義考點，雖說要知道 troll代表的意思，但如果不瞭解關鍵字「screen」與「Internet」的關係，也很難找出題目與選項的關聯性，來選擇正確答案。

此外，以往克漏字考題大多是兩大題組，今年只出了一題，但卻出現 palindromes跟 anagrams兩個罕見字，意圖測驗學生在會考遇到不懂考題時的穩定性，這時，同學就得需要熟記《英語常用單字2000》，了解他並非國中生必學單字，就必須透過文中來了解。而在考前大量地練習題目，也能夠越做越有經驗，而不至於在考試時驚慌，力宇教育國中進度、總複習、單字課程中，均有超過兩萬的測驗考題，讓學生不斷練習，不斷精進。

最後，Yvonne老師解析了111年英語科會考中，學生容易出錯的題組題「旅遊地圖」及「喀麥隆歷史」，這兩題組就是使用了真實生活情境及跨領域素材的出題方式，來測驗學生對生活應用、思考及解決問題的能力，Yvonne老師在總複習課程中也做了詳盡解釋。

現在就來看看Yvonne老師如何運用《國中英語會考總複習》課程中單元20 閱讀素養策略來解析「旅遊地圖」及「喀麥隆歷史」，國三生趕緊跟上總複習的腳步，開始準備明年度的會考吧！

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10187

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https://www.ai-dux.com/trial/index

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https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

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