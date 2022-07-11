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斯卡羅、古代紓困案、名人離婚入題 從今年學測考題選19大議題暑假書單

聯合新聞網／ 宋怡慧（丹鳳高中圖書館主任）
學測考題取材多元，有外國譯作、科普文章、社會人文、圖表等，內容涵蓋各大議題。示意圖／ingimage
學測考題取材多元，有外國譯作、科普文章、社會人文、圖表等，內容涵蓋各大議題。示意圖／ingimage

看到今年高中學測國文科的題目，是不是感覺到實際生活情境與閱讀經驗結合在一起了呢？如：第四題公視「斯卡羅」題、第八題「古代紓困案」題，看完題目是不是有種熟悉感？原來，考題如此接地氣，能和當今時事與生活可以如此貼近？原來，當我們面臨新冠肺炎疫情而提出解決之道時，三國時代曹操也因疫病提出了紓困解方；原住民議題可以和影視進行台灣史的連結。

若再加上名人離婚事件配搭的離婚子女探視權題，取材多元，有外國譯作、科普文章、社會人文、圖表等，內容涵蓋各大議題。

如果，你從第14題-17題，選定核心古文張李德和〈畫菊自序〉對讀呂碧城〈女界近況雜談〉，這是融入性別議題探討的題組。

還有，再從第20題-22題，則以鄭用錫父親鄭崇和之墓為主題的三種素材：甲是國定古蹟的介紹及墓碑文字，乙是墓主臨終遺言，丙是法規《古蹟指定及廢止審查辦法》，形成三種形式的文本對讀，融合文言與白話、古典與現代、碑文與公告規章，考生必須具備綜整文本的能力，進行文意理解、論點推論等能力。

學測國文以篇章為媒介，各類文本並陳，透過試題，考生從中認識各領域的創新知識，憑藉閱讀理解、推論判斷、文本表述與反省思辨等閱讀素養，由此可知，學測國文的關鍵能力是閱讀力。

今年學測是新綱推展的第三年，推出的新穎的混合題型，其落實「素養導向」精神，不只增加評量的層次性，也測驗考生文本閱讀的精準度，以及觀點推論表達的能力。其中題組35-37題則是以強納森‧法蘭岑〈倘若我們不再假裝〉探討氣候變遷議題，內文援引卡夫卡存在主義觀點：「世上有無窮的希望，只是不屬於我們。」，再輔以科學期刊、宗教行善論等文本材料，由淺入深的試題設計，向考生說明跨科、跨領域的閱讀時代來臨了。

你除了要圓熟地使用閱讀理解策略－－從擷取文本重要訊息到判讀分析，也要能歸納文本提及的比較哲學、西方宗教改革等內涵，再進行文意邏輯、應用與推論的能力。最後，利用文學鑑賞的「借喻」寫作法，讓考生進行應答，則是測驗考生的高層次語文能力。

如何將閱讀而來的知識轉化成思考理解力呢？又如何在多元觀點中，找出各自支持的理由，進行不同視角的辨證，最後能提出論點，找到論據支持自己的看法？不斷強化自己邏輯思考的練習。

怡慧老師建議：閱讀文章時，不應漫無章法，可以選擇跨域同主題的文本，必先從理解文本開始：練習圈關鍵詞、歸納出完整段意，再爬梳出重要的主旨。再從文本的寫作手法、文本特色，進行深究鑑賞，甚至進行作者詰問，以利檢核自己是否能進入省思鑑賞的階段。

最重要的是，閱讀完之後，要能與自己的日常生活進行思辨連結，簡單提出自己的感受、抒懷，甚至是個人反省或哲思。除準備學科課本內的知識，也能根據時事議題的配搭，延伸學習的深度與廣度。同時，養成學習的後設覺察，將文本知識透過生活實踐進行探索與反思，找到生活的好奇與探索能力，也回歸對生命的熱情，參與社會的實踐力。

猶記青峰的得獎感言曾說過：謝謝我自己沒有被打倒，謝謝我自己死命地繼續唱歌。面對課堂上為了跨越升學門檻而苦讀的孩子們，我也很希望改寫這句話鼓勵他們：謝謝我自己沒有被考試打倒，謝謝我自己死命地繼續喜歡學習與閱讀。或許，在瀰漫考試氤氳的時刻，聽聽歌，讀讀書，還是有光引路。有些書讓你相信人性之善，讓你避開人性之惡，歌頌的是間溫暖與善意，我們也與之同行過。

或許，在AI時代，每個人都能透過閱讀擴展視野，有效應用於生活的閱讀力，同時，透過跨文化溝通與理解的文本，幫助閱讀者提升國際視野與全球競爭力。

越過考試的山丘，在文字的世界裡，跟著議題去行旅，你可以找回為自己勇敢，為與更好自己相遇的理由。以下怡慧老師將19大議題相關的書單整理羅列如下，提供學測戰士們在準備考試之餘，透過暑期閱讀書單，把各科試題都會結合入題的19大議題，進行有系統的涉獵與主題式閱讀，寂寞的學習之路，會不會讀著讀著心也暖了？世界有不再冰冷地只剩級分與數字呢？翻開頁扉就能走進自己極品美學與思考的日常。

19大議題書單：

議題 書單 
性別平等 女力重生 原來你什麼都不想要當女孩成為貨幣
人權 寫給公民的 40 堂思辨課公民不盲從 人慈
環境蜂蜜花火2030永續企業革命三千分之一的森林
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宋怡慧 暑假 學測 111學測

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