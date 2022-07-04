從今年會考題選暑假書單 提升跨領域、圖表判讀、文言文理解力

看到今年國中教育會考國文科的題目，是不是顛覆你過去考試填鴨的印象？同時，它也向考生闡釋讀書的意義在運用閱讀策略，統整所學，從輸出到輸入，或文字、或口說表達，與他者分享，如此一來，知識變現、知識複利的豐碩成果，也將成為你的競爭力。

如何將閱讀而來的知識轉化成能力或態度呢？以下推薦的書籍很適合正在準備國中教育會考的學生們閱讀，既不枯燥又能提升自己的閱讀能力喔！

文言文通常會是許多國中學子的罩門，若能運用文言句型進行古今轉譯、掌握主題對讀的閱讀樂趣，甚至是議題思辨的能力，學會文言的轉譯功夫，如同和古人做朋友，自然能穿越時空、與之溝通，而且這類考題大都只需要讀懂，掌握主旨概念，也能為自己未來人生進行指路。如何將提升自己的文言文閱讀理解力呢？以下推薦的書籍很適合正在準備國中教育會考的學生們閱讀，既有系統也能快速提升你的文言文閱讀能力喔！

文言文推薦書單： 《胖古人的古人好朋友》 《日日讀古文，句句是經典》 《戰鬥吧！成語：歡迎登入厭世國文伺服器》

這樣的題型考的不只是文字的文句理解，而考圖表轉譯，透過一張綠能家電廣告單，測驗考生是否能把知識運用在日常生活。題目不只生活化，也需要圖表判讀與資料整理的能力。如何將提升自己的圖文轉譯力呢？以下推薦的書籍很適合正在準備國中教育會考的學生們閱讀，能教你如何找出敘述的關鍵點，排出順序脈絡，歸納出重要的圖文概念，也能讓你自己動手產出懶人包、吸睛簡報喔！

圖文推薦書單： 《懶人圖解簡報術》 《忘形流簡報思考術》 《塗鴉吧！用視覺模板翻轉人生：6種框架x4個步驟，學習、工作、時間管理全搞定》

素養時代的國文科試題重視跨科跨領域整合的能力，也服膺新綱「評量就是學習」的概念。透過試題協助學生在解題的歷程，也能獲去課本延伸而出的新知識。透過題組形式，由淺入深，循序漸進地引導學生進行歸納、比較、推論、應用等高層次閱讀理解能力。以下推薦的書籍很適合正在準備國中教育會考的學生們閱讀，能讓你跨域閱讀汲取新知，也能運用於日常生活，進行問題的解決喔！

國文科跨域推薦書單： 《穿越故宮大冒險》 《品味，從知識開始：日本設計天王打造百億暢銷品牌的美學思考術》 《臺灣都市傳說百科》 《古人原來很會過日子》 《大港的女兒》

今年國文寫作測驗題目是「多做多得」，雖然要學生寫的是個人的生活經驗，但是對於事件與心境的精準描繪並非易事。敘事的筆法除了要栩栩如生地示現當時所見，對於事件帶來的內心衝擊、前後觀念的轉折都需要加以深刻與事件連結。對於自己的論點也須帶有正反詰問的層次與結構，才有機會寫出一篇言之有物、言之有序的好文。以下推薦的書籍很適合正在準備寫作測驗的學生們閱讀，能讓你具有故事力，也能走在精準寫作的路上，成為未來各領域的kol！

寫作推薦書單： 《精準寫作：寫作力就是思考力！》 《故事學：學校沒教，你也要會的表達力》 《蔡淇華【寫作吧！】暢銷10萬冊經典套組》

接著，怡慧老師要向正在準備會考英文的同學分享：除了要熟讀1200個單字之外，今年考題「圖表題」細節化，巧妙地融入19大議題，透過時事新聞，介紹非洲國家的局勢，從聖誕書看火燭問題，學生除了學習語言，還要具備國際素養、多元文化等能力。怡慧老師也觀察到自然科，不只重視素養導向的學習歷程，實驗題考的就是考生的探究實作力，若是熟悉實驗流程，對於試題也就十拿九穩。自然科題目的文字量也考驗學生的閱讀理解力，透過生活情境的布題，接近六成以上的文字加圖表圖，雖沒有繁複的計算，但學生要能掌握自然科的大概念，進行結果的推論。至於，111年會考數學科，強調生活中的數學，你會看到撲克牌、購物優惠、通訊軟體的聊天紀錄截圖，還有兩大類燈管的光效率資訊題，讓我們看出出題者向要告訴學生：透過具體的情境描述，讓考生對於抽象數學理論或概念，進行轉化運用，清楚可知，學數學是可以運用於生活，並為我們的生活解決問題。

最後在社會科，我們觀察到：它一向重視時事題，圖表與生活情境的結合，考生對於長文敘述要有耐心，對於圖文的資訊(圖片、圖表、照片、漫畫)進行判讀解析，需有高層次思考的能力。從社會科的英國工業革命題，可看出社會科強調將所學與各大議題融合，考生要讀懂題目、融會貫通，跨單元、跨科的統整運用力，相形重要。

英語科推薦書單： 《十分鐘熱度學習法：一句英語都不會說的少女，這樣成為美國律師》 《逆轉人生的英語課：Netflix》 《Disney+翻譯官的英語學習術，讓你的英文跳躍式大進步》 《最強圖解英文文法：800幅手繪概念圖，英文語感＋文法一本通！》

自然科推薦書單： 《最有梗的自然教室：狸貓君與他的自然小夥伴》 《火鍋奇幻物語：國中自然科一日特訓》 《怪奇事物所系列、餐桌上的偽科學(1、2)》

數學科推薦書單： 《國中三年的數學一本搞定》 《國中數學基本素養(1、2)》 《國中．高中數學：有趣又實用的生活數學！》