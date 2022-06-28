111英語會考解析(一)：題組生活化 用英語力來場自然人文微旅行
111會考是新課綱上路後的第一次會考，新課綱強調素養導向教學，其中英語不再只是一門學科，而是被視為生活中思考、解決問題的一項工具。在分析今年考題後，可發現題組的出題相當生活化，測驗學生能否在不同領域的生活情境下活用英語。而Ai學霸的國中英語總複習課程中，便預知了這樣的考題趨勢。
其中地圖方位，便是命中了今年考題的第37-39題，此題組設計了虛擬的健行步道景點導覽圖，來測驗同學如何運用英語能力，閱讀景點介紹及各景點的相對位置，並活用文章中所得資訊，在遵守參訪須知的條件下，統整出最佳的健行路線。
此外，Ai學霸的總複習課程也分析了閱讀測驗常考題目類型，其中便包含了像第38題這類猜測詞義的熱門題型，要同學透過上下文推測lodging的意涵。Yvonne老師溫馨地表示，這類題型只要細心閱讀前後句子，即使不知道lodging是住宿的意思，也不難找出答案。
現在來看看Yvonne老師的解題影片，手把手帶同學來一場融合人文歷史與自然風光的英語散策微旅行吧！
延伸資訊：
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中英語會考總複習
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10390
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】英語常用單字2000課程
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