快訊

離婚1年半…福原愛將來台探親？江宏傑鬆口回應了

地牛翻身！日本小笠原群島發生規模6.2地震 深度40公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國中段考自然／食物鏈上的層層影響 一起來認識「生物放大作用」

聯合新聞網／ 力宇教育

時間飛快，又到了本學期最後一次段考了，國一的同學們是否都已經準備好了呢？在這次段考中，生物放大作用是一個要注意的課程知識點。

生物放大作用不只是課本上的知識，更是和我們生活議題息息相關，像是我們該如何選擇食用海鮮才不會吃到過量有害物質？殺蟲劑DDT為何牽連鳥類卵殼改變？都是和生物放大作用相關。想要準備好這次段考，快跟著力宇教育的李鴻老師一起來好好複習吧！

更多解題秘訣、第一手考試資訊，都在【111國中會考專區

延伸資訊：

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】國中自然一下課程

https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10277

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

【力宇教育】

https://www.leadu-edu.com/about/

力宇教育

相關新聞

國中段考自然／食物鏈上的層層影響 一起來認識「生物放大作用」

時間飛快，又到了本學期最後一次段考了，國一的同學們是否都已經準備好了呢？在這次段考中，生物放大作用是一個要注意的課程知識點。 生物放大作用不只是課本上的知識，更是和我們生活議題息息相關...

好讀周報／向伊藤潤二學創意寫作 日常觀察+結合知識+表述工具

若要考驗觀察力、聯想力、想像力，那麼「漩渦」會是一個相當好的練習素材。現實生活中，你可以找到多少樣東西是有「漩渦」形狀的...

好讀周報／學校泳裝變革 日本三所國中引進無性別長袖短褲

新聞故事：日本東京都和兵庫縣三所國中於本學年度（2022年4月至2023年3月）改變學校泳裝設計，引進不分性別、統一海軍...

好讀周報／機器手指長出皮膚 日本成功開發創下全球先例

日本東京大學資工研究所知能機械學（Mechano-Informatics）科學研究團隊10日宣布，成功開發出覆蓋人類肌膚...

童年被否定、長大羞辱人...有「羞辱創傷」卻不自覺？「自我悲憫」才能讓自己前進

在韓劇《少年法庭》中有一段話，直擊我心。「遭受家庭暴力的孩子們，在受害之後就不會再長大了，即使過了十年、二十年，那也只是時間流逝而已，而他們會被獨自拘禁在過去的日子裡……」

不動怒、不強迫！與亞斯伯格症孩子親近溝通 買牛奶也可是日常練習

對人愛理不理，難建立關係的亞斯：教室裡，老師的一句話，可能就引爆亞斯兒的情緒地雷。與亞斯兒說話，在語句、語氣、說話內容、遣詞用字與音量等方面，都要非常謹慎。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。