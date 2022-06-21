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國中段考自然／食物鏈上的層層影響 一起來認識「生物放大作用」
時間飛快，又到了本學期最後一次段考了，國一的同學們是否都已經準備好了呢？在這次段考中，生物放大作用是一個要注意的課程知識點。
生物放大作用不只是課本上的知識，更是和我們生活議題息息相關，像是我們該如何選擇食用海鮮才不會吃到過量有害物質？殺蟲劑DDT為何牽連鳥類卵殼改變？都是和生物放大作用相關。想要準備好這次段考，快跟著力宇教育的李鴻老師一起來好好複習吧！
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