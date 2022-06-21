國中段考自然／食物鏈上的層層影響 一起來認識「生物放大作用」

時間飛快，又到了本學期最後一次段考了，國一的同學們是否都已經準備好了呢？在這次段考中，生物放大作用是一個要注意的課程知識點。 生物放大作用不只是課本上的知識，更是和我們生活議題息息相關...

2022-06-21 15:39