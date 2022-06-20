好讀周報／學校泳裝變革 日本三所國中引進無性別長袖短褲

文／陳韻涵

隨著日本對同性戀與跨性別酷兒（LGBTQ）議題的關注度日益提升，日本部分學校已經採取相關新措施，包括允許學生自由選擇穿著裙裝或褲裝，或引進不限性別及款式可自由搭配的各式制服衣褲。

過去50年來，日本學校的男女泳裝外型雖然有些許變化，但刻板印象依然很重。Footmark公司表示：「針對性別的泳裝設計一直存在，許多款式的泳裝甚至更強調性別差異。」

日本學生的泳裝順應時勢和潮流，Footmark在1970年代推出女性無袖、三角褲連身泳裝和男性三角短泳褲，2000年改為女性無袖連身短褲和男性中長短褲。時至2004年，女性泳裝變成無袖背心及短褲的兩件式泳裝，男性的泳褲幾乎及膝。2010年則設計出男女均為長袖上衣、短褲的款式，但在花樣設計上仍有些許性別差異，例如胸部、腰部、臀部等男女身體差異區域採寬鬆設計，讓整體視覺線條更平順。泳裝廠商及校方認為，學生在戶外游泳時，長袖上衣可減少紫外線照射對皮膚的傷害，而下半身的及膝短褲設計比起傳統泳裝讓身體線條更平滑化，消弭同儕間比較身材的壓力。

今年少數學校採行的中性兩件式泳裝，最大的特點在於男女造型一致，Footmark公司與校方希望，學生穿著新式泳裝可以擺脫過去對泳裝的焦慮，更自在地體驗游泳的樂趣。此外，這款中性泳裝採特殊材料，即使吸水也不會變得笨重，還有預防割傷皮膚的特殊拉鍊、胸口隱形黑色內襯、泳褲附帶內褲增加穿著舒適性與安全感，且褲子部分有排氣孔設計，遇水不會膨脹。