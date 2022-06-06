圖表看時事／經濟造林、森林復育？「台灣樹王」課文遭刪 帶你看懂爭議

從台灣林帶分布看賴桑爭議 製表╱鄭朝陽

「賴桑」賴倍元耗費大把家財，在大雪山林道種樹造林的故事，蔚為美談，更被收錄在國小社會科課本中。不過，彰化縣國小自然科教師黃鵬霖向教育部陳情，認為賴桑造林的方式與「復育」天然林不同，為避免混淆觀念，建議將該課文刪除；賴倍元與其子賴建忠對此不表示意見。

康軒、翰林出版社皆收錄此篇教材，康軒表示，賴倍元種樹行為值得敬佩，但配合一○八新課綱，九月起新版本將刪除該課文。翰林表示，賴倍元買地種樹無爭議，將構思增加不同面向討論。審查課本的國家教育研究院表示，日後將檢視課本採用相關故事時，盡可能避免爭議。

賴倍元投入種樹卅多年，他在大雪山買下廢棄果園，種植台灣扁柏、牛樟等原生樹種，面積超過一百公頃，林下種植咖啡樹，盼以咖啡營收推動造林，被稱為「台灣樹王」。林務局前年邀他擔任種樹大使，蔡英文總統也到賴桑森林種下牛樟樹苗。

賴桑種樹的故事被收錄在康軒版四下課本「為台灣找回森林」，屬於延伸教材，把原本荒廢的果園、香蕉林，變成生態豐富的森林；翰林版安排在六上教師版，聚焦在賴倍元對種樹的堅持，讓山林恢復原來面貌，稱讚賴是「台灣樹王」。

黃鵬霖是彰化縣芳苑國小自然老師。他在賴桑故事廣傳後，曾去賴倍元臉書留言，希望釐清賴桑種樹屬於經濟造林，而非復育天然林，但是未獲回應。黃鵬霖與教師、生態界友人串連，透過立委張廖萬堅向教育部陳情，推動刪除該篇課文。

黃鵬霖說，肯定賴桑愛護環境的出發點，但種樹的作法與復育天然林不同，卻選入國小社會課本，會混淆復育森林與經濟造林的觀念；賴桑造林偏向經濟樹種，林地雜木被清除得很乾淨，不是在復育天然林；經濟造林有必要，但不能無限擴張。

台灣山林復育協會理事長蔡智豪說，賴桑種樹的行為是好的，但選入國小課本確有爭議，因為課文強調自然森林復育，也就是生態造林。

教育部國教院表示，經審定委員會再次檢視，該課文介紹賴倍元時，未提及復育自然森林、經濟或生態造林的定義以及差異，會檢視日後的課本是否仍採用相關案例，會盡可能避免爭議。

康軒版四下的社會科收錄賴倍元種樹的課文惹議，也提供社會省思森林復育。圖／截自康軒電子書

增加生物多樣性？ 專家不同調

賴倍元「賴桑」在大雪山種牛樟、肖楠、紅檜、扁柏等高經濟價值的原生樹種造林，並強調不砍伐，學界看法分歧，一派認為在廢棄果園把樹種回去，只要不是外來種都是好事。另一派認為，造林應適地適種，賴桑造林海拔屬於楠櫧林帶，原始樹種都與賴桑種的不同，稱不上森林「復育」，也因為單一樹種密集種植，對生物多樣性幫助有限。

台灣大學實驗林管理處森林作業組長王介鼎說，賴倍元的林地都是檜木、肖楠、牛樟等原生樹種，且以牛樟為主，樹種種植並無不妥；經濟價值部分，廿年生牛樟每立方米價值僅約野生牛樟的五分之一。至於林地最重要的價值「碳權」，因國內無碳交易市場，還無法交易。

推動復育森林的台灣山林復育協會理事長蔡智豪說，賴桑種樹偏向經濟造林，但課文讓師生討論森林復育，教育錯誤觀念會帶來災難。特別是不同海拔有不同的植物群，大雪山林道海拔五百到一千五百公尺，屬於楠櫧林帶，以樟科、楠木類、殼斗科、櫧木類為主要喬木，與賴桑種的樹不同。

中興大學森林系教授王升陽說，賴桑的林地原是荒廢的山坡地，他花錢、花時間種本土樹種，沒什麼不好；外界認為林相太單純，但長期研究顯示，即使人工種植的台灣杉成林後，動物還是會回來，增加生物多樣性。

林業試驗所副所長吳孟玲說，賴桑對種樹風氣有幫助，但可能沒考慮到生物多樣性與複層林等觀念，多樣性愈高，森林會愈穩定。

台大森林系副教授邱祈榮說，賴桑種樹被媒體過度神化，以致被放大檢視；其實種樹是好事，但密集種單一樹種、人工除草等行為就是經濟林的表現，生物多樣性不會好。而賴桑立下種樹三原則「不砍伐、不買賣、不留後代子孫」，某個程度是打臉林務局推廣國產材的政策，既是人工經濟林，適度砍伐輪替能增加國產材供應量，也有助減碳，回到種樹的本質就不會有這麼多是非了。

東部「賴桑」 種樹給野生動物吃

賴桑種樹對環境友善毋庸置疑，但林試所指出，如果能仿效日本，交由國家整體規畫，對打造國家綠網更有幫助。 圖／林務局提供

大雪山「賴桑」種樹的故事被收錄到國小教科書，意外引發森林復育話題，森林界人士拿東西部兩個「賴桑」比較，兩人都種原生樹種，一個是花數十億元種高經濟價值樹木，一個是種餵飽野生動物的殼斗科樹種，立意都很良善，結果卻不相同，正好提供國人省思造林的意義。

賴金田夫婦在台東長濱竹湖山區經營父親留下的果園，這些年來他把果園附近的地買下來種樹。他的果樹有數十種，也取得有機認證，有一大部分都分享給山裡的野生動物；他在果園的陡坡種樹，以當地原生的殼斗科樹種為主，殼斗科的樹會結果實，是動物的堅果，飛鼠、松鼠、台灣黑熊都愛吃。台灣有四十多種殼斗科，他種了卅二種，盼成為殼斗科的保種中心。

森林界人士說，東部「賴桑」種的樹是當地曾有的樹群，比較接近復育森林的概念，西部「賴桑」則是抱著種樹熱忱，散盡家財也要種，只能說兩位賴桑都有種樹熱情，結果不太一樣。