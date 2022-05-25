國立科工館水保防災特展 首度與墾丁星級飯店合作

農委會水土保持局為讓環境和防災知識教育更有趣，今年結合國立科學工藝博物館推出「島嶼關鍵字-水保防災起步走巡迴系列」特展，首度和星級度假飯店合作，今天起至9月25日在墾丁福華渡假飯店展出，讓在地學童和遊客從趣味遊戲中認識水保防災的重要和知識。

受全球極端氣候影響，暴雨、乾旱等致災性的天候，在世界各地頻繁上演，水土保持局說，創新的特展分「認識我們的島」(島)、「和土地在一起」(水、土)、「與災害共存」(人)3個系列，透過寓教於樂的體驗單元，讓民眾體驗趣味互動及模擬操作，配合學習手冊及闖關卡，學習水土保持及坡地防災知識，完成任務即能變身水保防災知識達人。

國立科學工藝博物館說，特展以水土保持局出版品《小魚的祕密假期》及《爺爺的魔法書》為基礎開發，帶領大家認識我們生活的這座「島」，包含台灣的地形地質特色，近一步了解島上有關「水」與「土」的大小事，如山坡地保育、野溪治理、崩塌地復育。而環境變遷與「人」的交互作用，就有可能發生災害，了解並應用災防科技，以保障自身安全。

這次還加入國家災防救科技中心指導的「災防示警學習體驗模組」，透過民生示警公開資料平台資訊，以AR互動模擬面對颱風、地震、海嘯、土石流、降雨及空汙等災害示警內容及應變作為之學習。關注與我們息息相關的「島嶼關鍵字」，展開環境、防災議題的思考與實踐，回應將要發生的未來。