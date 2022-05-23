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好讀周報／失語患者致詞 畢典上要同儕勇敢發聲並貢獻己力

聯合報／ 好讀周報
邦克與她的母親。（圖／羅林斯學院）
邦克與她的母親。（圖／羅林斯學院）

文／陳韻涵

新聞故事：美國佛羅里達州羅林斯學院8日舉辦畢業典禮，24歲畢業生伊麗莎白‧邦克（Elizabeth Bonker）代表致畢業詞，邦克因為自閉症的緣故，從她1歲3個月起便不曾開口說話。典禮中，她用文字轉換語音軟體發聲，期許她的經歷能鼓勵畢業生，勇敢表達自己的意見。

邦克致詞時說道：「上帝賦予你們說話的能力，使用它。如果你們能看到我的價值，你們也能看到所遇見的每個人的價值。」

邦克因為自閉症失去說話能力，她6歲時學會用手指在平板電腦上打字來表達意見。美國疾病管制與預防中心數據顯示，自閉症是一種腦部發展障礙所引發的疾病，每44名幼童中就有一人罹患自閉症類群障礙症（ASD），自閉症可能以多種方式影響患者的學習、溝通以及與他人互動的能力。

邦克表示：「對我而言，我一生都在為不被傾聽或接受而痛苦掙扎。」

她表示，地方報紙曾以頭版報導，公開披露以前念高中時的校長曾告訴屬下，「這名智能障礙的學生不能當畢業致詞代表。」

她接著說：「然而，我今天站在這裡；每天，我以尋找小成就為樂；今日，我和你們一同慶祝大勝利。」

邦克主修社會創新，輔修英國文學，也是詩人和作家，此外，她創辦非營利組織「Communication 4 ALL」，提高世人對自閉症患者的關注，該網站統計，全球多達3100萬人患有會影響說話能力的「無口語自閉症」。

邦克在演講中呼籲畢業生不僅要勇敢發聲，且要貢獻一己之力。她以1951年畢業的大學長、已故著名兒童節目主持人羅傑斯為例：「大一時，我聽到關於羅傑斯的故事，他過世後，後人在他的錢包裡發現一張便條紙，上面寫著：『生命的意義是為了貢獻。』如此簡單，卻又令人印象深刻。」

邦克說道：「無論我們在人生中做出何種抉擇，我們每個人都可以為家庭、社區和世界貢獻一己之力，世界也迫不及待想看我們發光發熱。」

自閉 患者 美國

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