好讀周報／眼細胞可復活…離開活體再供氧 對光仍有反應

文／陳韻涵

新聞故事：美國猶他大學眼科研究團隊11日發表於《自然》期刊的研究，利用特殊設備刺激實驗鼠及人類捐贈的眼球細胞，測得眼球感光細胞出現活體才有的b波反應，期許未來能將此技術應用於腦細胞。

動物的神經反饋與供氧循環中斷後，中樞神經系統衰亡不可逆。猶他大學研究團隊認為，眼球是中樞神經系統中最外露的部份，遂以老鼠為研究基礎，再以人類捐贈眼球做實驗。

研究團隊先將老鼠安樂死並摘除眼球，發現若在3小時內對眼球供應氧氣和營養物質，則可維持老鼠視神經元活動一段時間，且老鼠視網膜感光神經元對光仍有反應。

老鼠研究有所進展後，研究人員以捐贈的人眼試驗，在視網膜感光視神經細胞離開大體後立即供氧和其他營養物質，結果發現這些細胞在離開活體5小時內，依然對光有反應且能互相通訊，釋出僅存在活體中的b波訊號。

視網膜感光視神經細胞是中樞神經系統的一部分，後者圍繞大腦和脊椎神經。科學家對視網膜感光視神經細胞的新發現，促使團隊大膽推測，中樞神經系統的其他細胞能否以類似方式恢復意識，腦死是否有機會逆轉呢？

領導研究的猶他大學莫蘭眼科中心博士後研究員法蒂瑪‧阿巴斯說：「我們喚醒人眼黃斑部的感光受體細胞，這是視網膜的一部分。視網膜負責人眼核心視力，分辨細節與彩色的視覺能力。在我們取得捐贈者眼球5小時內，這些細胞對於強光、彩色光甚至是微弱閃光都有反應。」

該校眼科助理教授溫伯格說：「我們讓視網膜細胞互相溝通，就像在活體中一樣，文獻記錄捐贈者的眼球出現微弱電波活動，但從未發生在黃斑部。既然視網膜屬於中樞神經，我們推測這種方式或許能應用到大腦。」

耶魯大學2019年將32頭豬以注射方式安樂死，並在4小時內幫豬腦接上血液循環和代謝裝置，把富含血氧的液體透動脈輸進豬腦6小時，結果成功讓豬腦部分細胞恢復血液循環，神經元突觸和免疫反應也短暫重現，但這離恢復完整的豬腦功能還差得很遠