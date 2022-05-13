影／「創作即是療程」 顛覆傳統影格的動態影像實驗

「動態影像實驗」不同於一般動畫作品是以分鏡和動態腳本為藍圖，再進行原畫、清稿、上色等作業程序完成。畢業於台北藝術大學的吳承筠，從單張圖像開始，以相反的邏輯進行創作，前後不連貫，黏合海量的定格圖像，最後再透過故事連結，給讀者另類的視覺感受。

吳承筠表示，嚴格來說，「動態影像實驗」應該算是「玩弄影格的遊戲」，一張張的手繪圖稿帶入影格，但前後影格的物理性與意涵卻是斷層，雖然不連貫，但通篇觀看，卻能有完整的敘述，足夠想像空間的故事內容。

過去，人們普遍所認知的動畫大概是從皮克斯3D動畫、2D卡通頻道、迪士尼、宮崎駿等等龐大工業生產線所產出，完整的角色設定、故事主題、鏡頭語言、文化意涵、動態表演、特效合成等等；這裡所指的「動態影像」，是以每秒二十四個單張圖片作為基數，數個單張影格放上時間軸，變為連續性的動態影像，整個製作流程，是隨機的圖像製造，也可以說是「反動畫原理」。

吳承筠從高中時期就開始畫圖，由於高中唸的是景美女中，明星學校都有升學壓力，課堂上免不了考試，因為不喜歡補習，不喜歡每天寫數卷、改國卷以及模擬考，她每天都想逃。直到有一天，拿起畫筆，突然發現畫圖可以抒發內心的感受，畫出一個烏托邦的概念，她可以躲在自己的課本底下，發揮任何想像的空間，讓自己改變腦袋的思維、改變枯燥無味的生活與壓力。

在北藝大四年的課程中，吳承筠除了主修動畫學系，也輔修美術學系，並在畢業時完成「動態影像實驗」。這部作品主要是以「為什麼開始畫圖」、「如何開始畫圖」、「為何停止畫圖」、「如何重拾畫圖」與「未來還會畫圖嗎」等五個問題為核心結構去發想，去黏著這些單張定格的畫面，透過快速變化的影像，勾勒出創作者希望營造的情境以及想要傳達的訊息。如同滑手機或坐捷運看廣告，我們每天都會接觸到很多圖像，數百甚至上千張的圖像從眼前閃過，有些畫面卻能在記憶中深刻烙印。如何吸引讀者專注觀看圖像代表的意義，吳承筠說，「這就是我想要呈現的視覺意象」。

吳承筠完成《drawn undrew draw》的畢業作品後，陸陸續續接到世界各國的影展邀請，去年更入選國際前兩大動畫盛典，包括譽有「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展（Annecy International Animated Film Festival）以及薩格雷布國際動畫影展（World Festival of Animated Film ANIMAFEST ZAGREB）競賽片的參展，這些作品也陸續在日本、韓國、新加坡、英國、法國、美國、奧地利、義大利、比利時、芬蘭等地巡迴發表。

值得一提的是，這幾年，在吳承筠創作的過程中，她的爸媽根本不知道她在做什麼，他們對承筠的創作內容一無所知，也看不懂，但他們還是給予很多支持，包括金錢和精神，還有心理上的支持，對一般父母來說，這其實是一個非常不符合成本的支持，吳承筠說，很高興他們能夠支持我。

「做動畫對自己來說，其實是一個療程」。吳承筠表示：「我覺得畫動畫最辛苦的地方，就是必須要一直畫一樣的東西、一樣的角色、一樣的場景，因為它是一個連續的影像，單張單張所集結成的動態影像，雖然有點辛苦，但她享受這個過程，「創作其實就是一種療程」。不過，吳承筠覺得自己不是一個動畫的導演，而是一個影像工作者或是圖像工作者，更廣泛來說，她覺得自己應該算是「視覺工作者」。

在這個「動態影像實驗」作品繞了地球一圈參展，最後回到台灣辦影展，吳承筠形容，這是自己「療程」的一個句點。這個影展除了有自己手繪的142幅圖像，還有這四年來五十多本的繪圖手稿，相信這些都足以豐富觀展人的視覺，帶來更多天馬行空的想像空間。

吳承筠說，她相信藝術不只是一種視覺性的感受，藝術也不只是眼睛所看到的畫面，藝術應該是一種體會，它可以透過系統音樂的養份結合圖像來呈現，未來，也許透過虛擬實境的方式（VR），所有的感覺、所有的訊息都有機會傳達出來，能有更大的創作空間。她告訴自己要繼續努力，繼續創作，繼續這樣的「療程」，希望能讓更多人感受到動畫所帶來的精彩世界。