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語文學習／避免死字禁忌 巧妙運用「死亡婉曲」用語

聯合新聞網 / 力宇教育

「死亡」對大多數的人來說是一種忌諱，大家都盡量避免提及「死」這個字眼，甚至有些醫院、大樓不會出現與「死」諧音的4、10、14等樓層。然而生活中，我們卻很難避免遇到周遭親友的久病而逝或意外身亡。

所謂「婉曲」是指說話或作文時，不直接講本意，而改用委婉閃爍的言詞，曲折的烘托或暗示出本意。

當新聞播報有人「死亡」時，我們可以試著轉換運用哪些詞語委婉地述說？一般平民百姓與天子、諸侯的用法又有何不同呢？讓我們現在一起跟著許由老師來學習死亡婉曲用語。

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